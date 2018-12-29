慶尾牙迎春酒 台北福華優惠早鳥

江南春主廚劉宜家也為尾牙春酒盛宴，端出以本地取材的琳瑯滿目江浙料理。（台北福華大飯店提供）

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中國時報
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台北福華大飯店的宴會廳，270度多屏環繞場景的投影系統，在播放影片時讓現場更具壯觀效果。（台北福華大飯店提供）
台北福華大飯店的尾牙春酒專案也可選在江南春餐廳，享用江浙料理。（台北福華大飯店提供）

尾牙春酒是老闆犒賞員工們整年辛勞，並凝聚向心力、展望未來的大日子，台北福華大飯店今年尾牙春酒早鳥優惠提前開跑，各類型餐廳自12月起至2019年4月底都祭出優惠專案，不僅有粵式、台式、江浙桌菜，西式Buffet也有3家餐廳可挑，各廳主廚以嚴選用料及食材，為各家企業獻上美味料理。

在5星級飯店也能用划算價錢在尾牙春酒吃好吃滿，台北福華大飯店今年在中式桌菜大方推出多款超值好康，並祭出破盤價的平日特惠專案，只要在2019年2月28日前付訂春酒專案，周一至周三中式佳餚每桌僅9999元，且加1元就能暢飲盒裝果汁；館內3大中餐都能選擇，包含在宴會廳享用珍珠坊的粵菜料理、到金龍廳品嘗江南春的江浙料理，或在台菜老饕最愛的蓬萊邨大啖經典台式美味。

提供投影機及銀幕

福華宴會廳一向是各大企業的熱門預訂場地，無梁柱的設計讓視野更無壓，最多可容納近600位賓客，270度多屏環繞場景的投影系統，讓現場畫面更精彩；料理由粵菜主廚蔡清南為企業量身打造，包含正宗廣式料理，招牌燒臘等經典粵菜。

平日特惠專案中，若選擇金龍廳、蓬萊邨，只要滿16桌／160位（含）飯店就免費出借單槍投影機及銀幕1組；宴會廳則是滿20桌／200位（含）就免費提供平面視覺1幅（限1區，2周前提供字樣）或單槍投影機及銀幕1組，讓年度盛宴更精彩。

若不選擇平日專案，早鳥中式桌菜也有多種不同滿額門檻的優惠，在2019年2月28日前付訂春酒專案，早鳥優惠最低門檻滿6桌／60位（含），每桌就贈福華餐飲現金抵用券1000元，最高滿40桌／400位（含），每桌豪氣送福華餐飲現金抵用券9000元。

彩虹座580元起跳

不只有傳統中餐，「西化」的尾牙春酒料理也越來越受歡迎，台北福華大飯店的彩虹座、花園大道與麗香苑，大走台灣人超愛的Buffet用餐模式，這次尾牙春酒大方釋出每位580元起的優惠方案，讓辛勞一年的員工們暢快大啖5星飯店美食，對企業而言，人數規畫也更有彈性。（以上價格需另加10％服務費）詳情可電洽訂席專線02-27002323，轉訂席中心／餐飲業務。

(中國時報)

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