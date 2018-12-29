簡嫚書抓對直覺勇敢追愛

2018年12月29日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

簡嫚書在《Girl愛女生》分享感情觀。（《Girl愛女生》提供）

簡嫚書（右）和老公雲昌隆婚後育有1女。（資料照片）

簡嫚書在電影《愛上卡夫卡》展現與過往截然不同的形象，而她在片裡尋尋覓覓前男友的蹤跡，人生中是否有個始終追求的目標呢？她和《Girl愛女生》讀者大方分享終於找到生命中另一半的心路歷程，明明有另個優質單身漢向她告白，最後依然選擇現在身旁的他，看出她在理性思考背後，依然不忘用直覺帶領自己的心！

簡嫚書坦言人生中最大目標就是尋找一個「適合的另一半」，在遇到老公雲昌隆之前，經歷過幾段感情後，終於願意「真誠面對自我」，卻因此發誓不再隨意進入下段感情。她自嘲：「我發現自己真的很難搞。」但她也不想勉強自己改變，「那都是假裝和迎合。」她認為每個人都有先天的個性，「就像孩子們都是乾淨的靈魂，但出生就有不同的性格。」

自嘲個性很難搞

她剖析過往每段感情，「一旦被踩到『點』，就像安全玻璃被打到之後就有了裂痕。」嘗試說服自己不能因為某幾個理由去否定對方，也擔心說出口會太尖銳，因此就放著不管，最後卻都成為分手的導火線。畢竟即使可以心甘情願配合對方，但每個人難免有非常在意的事物，她一口氣舉了許多例子：「像是指甲不能太髒、吃相不能太醜、肌肉不能太猛、有點小腹很棒！」

決定和老公交往前已單身許久，還有另個認識很久但暫居海外的朋友向簡嫚書告白，她卻不知為何，腦海中卻一直出現沒見過幾面的雲昌隆的臉，她只好先告訴好友：「我要想一想。」明明發過誓要審慎選擇下個交往對象，但她還是相信一見鍾情的魔力，開始慢慢和雲昌隆培養感情，更成為勇敢先告白的女孩，對她來說，這是因為誠實看清自己之後，直覺變得更加神準！精采內容全文請見明年1月出刊的《Girl愛女生》雜誌。

(中國時報)