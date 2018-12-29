Wowoo推廣區塊鏈 扎根亞洲時尚

2018年12月29日 04:11 中國時報 潘鈺楨 專訪

Wowoo生態體系能夠幫忙創建代幣，替想要支持項目的人士進行配對，以及實現更輕鬆的代幣兌換交易。

Wowoo發展的代幣經濟生態體系，通過區塊鏈技術為代幣經濟提供支援，自發地促進各種營銷活動。

虛擬貨幣進軍亞洲時尚！新加坡新創公司「Wowoo」贊助日前在台舉辦的「ASIA FASHION AWARD 2018」活動，總經理Fujimaru Nichols接受採訪，認為台灣的人都很善良熱情、充滿活力，相信能夠接受他們提倡的區塊鏈（Blockchain）技術。

Fujimaru Nichols簡單解釋區塊鏈的概念，虛擬貨幣最初是希望解決國外旅遊換匯，或外地工作者想把錢帶回國內卻往往被收取高手續費又不便的狀況。Wowoo旨在設計一個生態系統，用於支持和連接想要在區塊鏈中構建項目和想要支持這些項目的人，讓虛擬貨幣可更快匯款進行交易，他說：「希望透過這樣的技術擴散，每個人都可以簡單運用這樣的技術。也讓有興趣的企業、上市公司能夠進行配對服務。」

Wowoo跟時尚活動有何關係？Fujimaru Nichols認為，其實區塊鏈概念還不是那麼普及，所以Wowoo公司的另一個部門「Wowoo Entertainment」，旨在通過結合現有娛樂文化和區塊鏈技術實現新的擴展性，例如贊助各種活動、支持物流和銷售以及知識資產的管理。透過區塊鏈技術，不管任何年齡層都可以簡單享受娛樂事業。

預估明年更加親民

Fujimaru Nichols也告訴大家怎麼購買虛擬貨幣。他說，一般貨幣可在銀行存取，虛擬貨幣也有自己的交易所，「購買是第一步，取得以後可以匯到任何一個上市的虛擬貨幣公司，購買想要的商品。聽起來好像很麻煩，但預估明年後這會更加親民與容易。」

他強調虛擬貨幣是一種新興型態，全世界都在研究要怎樣管理或是應用這樣的技術，就Wowoo立場，最希望虛擬貨幣能夠更廣泛地攜帶與運用，讓正當使用的人獲得更合理的報酬，他具信心地表示：「當然推廣過程需要謹慎研究法律規定，身為新創公司Wowoo希望可以跟大家分享這樣的價值觀。」

(中國時報)