陳興發興記菜館 插旗信義區

2018年12月29日 04:11 中國時報 報導涂育晨

炸蝦意麵

阿緯

點點心mini獨家限定餐點「芋泥豬仔包」，內餡綿密滑順還吃得到芋頭顆粒。（緯豆餐飲提供）

藝人劉峻緯（阿緯）經營副業有成，3年前創立「緯豆餐飲」引進港式點心品牌「點點心」，今再度引進煲仔飯品牌「陳興發興記菜館」，提供正宗煲仔飯及港式小炒，點點心並推出全新副牌「點點心mini」，除提供港式主食搭配特色點心及飲品外，還推出獨家限定餐點「芋泥豬仔包」，2間門市於明年1月10日在台北市信義區「微風南山」同步開幕。

陳興發興記菜館位於香港油麻地廟街，1982年開業至今已逾38個年頭，遵循古法以明火炭爐製作各式煲仔飯，獨特的碳味飯焦，有「廟街上的炭火香」美名。除經典的「腊味煲仔飯」，還有「章魚雞粒煲仔飯」、「豉汁炒蜆」、「炸蝦意麵」、「港水紅燒肉煲」，均完整在台還原港式口味。

點點心mini則主打「快速、美味、療癒」，將點點心原先的招牌「豬仔流沙包」，升級為帶有綿密芋泥及芋頭顆粒口感的「芋泥豬仔包」，「瑞士汁炒牛河」及「黑松露蝦仁炒飯」也不該錯過。

點點心mini美味升級

陳興發興記菜館開幕首4日，前30名消費者可享不限品項煲仔飯買一送一；點點心mini開幕首4日於店內打卡牆拍照打卡，即享飲品買一送一優惠。

(中國時報)