陳興發興記菜館 插旗信義區

由肝腸及腊腸兩款經典雙腸搭配而成的「腊味煲仔飯」。（緯豆餐飲提供）

友善列印
中國時報
報導涂育晨
炸蝦意麵
阿緯
點點心mini獨家限定餐點「芋泥豬仔包」，內餡綿密滑順還吃得到芋頭顆粒。（緯豆餐飲提供）

藝人劉峻緯（阿緯）經營副業有成，3年前創立「緯豆餐飲」引進港式點心品牌「點點心」，今再度引進煲仔飯品牌「陳興發興記菜館」，提供正宗煲仔飯及港式小炒，點點心並推出全新副牌「點點心mini」，除提供港式主食搭配特色點心及飲品外，還推出獨家限定餐點「芋泥豬仔包」，2間門市於明年1月10日在台北市信義區「微風南山」同步開幕。

陳興發興記菜館位於香港油麻地廟街，1982年開業至今已逾38個年頭，遵循古法以明火炭爐製作各式煲仔飯，獨特的碳味飯焦，有「廟街上的炭火香」美名。除經典的「腊味煲仔飯」，還有「章魚雞粒煲仔飯」、「豉汁炒蜆」、「炸蝦意麵」、「港水紅燒肉煲」，均完整在台還原港式口味。

點點心mini則主打「快速、美味、療癒」，將點點心原先的招牌「豬仔流沙包」，升級為帶有綿密芋泥及芋頭顆粒口感的「芋泥豬仔包」，「瑞士汁炒牛河」及「黑松露蝦仁炒飯」也不該錯過。

點點心mini美味升級

陳興發興記菜館開幕首4日，前30名消費者可享不限品項煲仔飯買一送一；點點心mini開幕首4日於店內打卡牆拍照打卡，即享飲品買一送一優惠。

(中國時報)

Wowoo推廣區塊鏈 扎根亞洲時尚 2019SIHH預覽 翻轉經典尬創意

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。