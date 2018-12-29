2019SIHH預覽 翻轉經典尬創意

2018年12月29日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

宇舶表Classic Fusion經典融合系列Orlinski魔力紅陶瓷計時碼表，採用品牌獨家專利的魔力紅陶瓷表殼。（HUBLOT提供）

宇舶表與藝術家Richard Orlinski合作設計Classic Fusion經典融合系列Orlinski魔力紅陶瓷計時碼表。（HUBLOT提供）

伯爵玫瑰金Altiplano Tourbillon腕表，採用隕石表盤，十分吸睛。（Piaget提供）

雅典表推出腕表客製化服務，透過FreakIT APP應用程式可自行設計打造屬於自己的腕表。（Ulysse Nardin提供）

IWC推出《小王子》聯名腕表，是品牌第一只配備恆定動力陀飛輪及硬金表殼的飛行員腕表。（IWC提供）

卡地亞Tonneau雙時區鏤空玫瑰金腕表，跳脫圓形表窠臼。（Cartier提供）

羅杰杜彼王者系列ExcaliburHuracan Performante鏤空自動上鍊腕表，與藍寶堅尼賽車設計部門聯名，171萬元。（Roger Dubuis提供）

SIHH表展即將在明年1月14日至17日於日內瓦登場，總共有35個鐘表品牌參展。依循往例，部分鐘表品牌會在展前搶先釋出一兩只表，藉此吸引媒體和買家的注意，同時也有引領潮流、試探市場水溫的意義，從中不難發現「玩創意」、「翻轉經典」、「高複雜功能」將會是2019年SIHH表的3大主軸。（文轉S2版）

卡地亞Tonneau表 跳脫圓形窠臼

對圓形腕表感到厭煩了？逾170年歷史的卡地亞俯拾皆是經典，且勇於突破創新，繼2015年複刻不規則圓型表盤的CRASH腕表、2017年複刻方型腕表TANK CINTREE後，卡地亞在2019年翻新1906年的酒桶形「Tonneau」腕表，再度勇於打破圓形表盤的窠臼。

Tonneau腕表除了延續當年的長橢圓的表殼，並將表殼略為彎拱，可完美貼服手腕，搭載1917 MC型工作坊精製機芯，美學工藝更上一層樓。另有一款雙時區鏤空腕表則是表盤設計充滿Art Deco裝飾藝術風格，搭載9919 MC型工作坊精製機芯。在材質的選用上，當年的腕表多半採用K金，2019年全新表款則特別選用鉑金、玫瑰金，顯得更加時尚前衛，各款Tonneau腕表分別限量100只，雙時區鑲鑽奢華版則限量20只。

Roger Dubuis跨界跑車 極速快感

羅杰杜彼（Roger Dubuis）於Pre-SIHH發表王者系列Excalibur Huracan Performante鏤空自動上鍊腕表，是與藍寶堅尼賽車設計部門Lamborghini Squadra Corse和倍耐力（Pirelli）輪胎三巨頭合作聯手的跨界合作。

該款腕表擷自Huracan Performante超跑車的美學靈感，以跑車引擎的概念打造傾斜12度RD630機芯，細節設計處處可見藍寶堅尼跑車元素，如六角形進氣格柵、擾流板造型的鏤空橋板、車輪紋的表冠等，表背自動機芯自動盤也採藍寶堅尼車輪輪輞設計，並以經典跑車的科技鈦灰和黃色為裝飾主題，就連橡膠表帶也融入倍耐力Pirelli P Zero Trofeo R超跑車輪胎花紋圖案。

宇舶表陶瓷技術 領先超前

宇舶表（HUBLOT）在SIHH前夕推出Classic Fusion經典融合系列Orlinski魔力紅陶瓷計時碼表，採用品牌獨家專利的魔力紅陶瓷表殼，歷經4年的研發於今年BASEL首度曝光，技術領先無人能及，且是獨家專利配方，該腕表為法國藝術家Richard Orlinski的微型雕塑作品，主題源自他的雕塑作品「天生狂野鱷魚」（Born Wild Crocodile），有了藝術加持，更添品味。

IWC小王子聯名表 暖心療癒

沙夫豪森IWC萬國表在SIHH展前發表多款飛行表，其中一款與法國飛行家兼作品安東尼聖修伯里的家族合作的《小王子》聯名腕表，是IWC第一只配備恆定動力陀飛輪及硬金表殼的飛行員腕表，表殼採用的硬金為特殊材質，比傳統紅金更加堅硬耐磨，耐磨強度達5倍至10倍，全球限量僅10只。

雅典表玩客製 尊榮獨一無二

量身訂製的獨一無二，才是最頂級的奢華。雅典表（Ulysse Nardin）於SIHH前夕推出FreakIT APP應用程式，可自行設計打造自己專屬腕表，表殼、表帶，機芯板橋、表圈、「磨床」上鍊系統、鎖釦、側牌、機芯部件等有22個零組件皆可按需求訂製，表殼鎖釦和表側編號牌可雷射雕刻姓名、簽名、代碼等，4個月後可取件，腕表314萬800元，訂製另加價1萬瑞士法朗。

伯爵隕石表 來自星星

伯爵（Piaget）搶先在SIHH發表玫瑰金Altiplano Tourbillon腕表，表盤採用藍色隕石石板，獨特的隕石石紋Widmanstatten紋理，再加上浮動陀飛輪的迴旋起舞，猶如夜空中閃耀的星星，這只來自星星的腕表顯得格外奪目璀璨，全球限量28只。

(中國時報)