2019SIHH預覽靚表競出 玩複雜功能

2018年12月29日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠超卓系列Phoenix陀飛輪三問表（背面），內外皆美。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠超卓系列陀飛輪三問星空圖腕表。（Vacheron Constantin提供）

萬寶龍明星傳承系列Nicolas Rieussec計時碼表，有了新表情。( Montblanc提供）

亨利慕時發表勇創者陀飛輪概念腕表。（H. Moser & Cie提供）

積家表發表MASTER ULTRA THINMOON ENAMEL超薄大師系列月相琺瑯腕表，風格簡約時尚。（Jaeger-LeCoultre提供）

愛馬仕Arceau腕表誕生於1978年，設計靈感即源自馬鐙Arceau，是品牌的男士入門款腕表。（Hermes提供）

芝柏表發表經典桂冠系列Laureato PerpetualCalendar萬年曆腕表。（Girard-Perregaux提供）

江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠超卓系列高複雜功能腕表，受到業界一致推崇。（Vacheron Constantin提供）

如果說，SIHH表展是一場盛宴，那麼在SIHH表展前夕各家鐘表品牌搶先發布的腕表，就像是「前菜」，讓人從門縫一窺堂奧，但又欲語還羞，吊足胃口，其中又以高複雜功能腕表和琺瑯精雕工藝的限量腕表最為吸睛，要以不凡氣勢搶奪先機，贏得眾人讚賞的目光。

江詩丹頓超卓2表 群雄噤聲

江詩丹頓（Vacheron Constantin）果然就是江詩丹頓，在表展前夕端出2只Les Cabinotiers閣樓工匠超卓系列高複雜功能腕表，就讓大家沉默了。

鉅作之一是結合15項複雜功能的Les Cabinotiers閣樓工匠超卓系列鳳凰Phoenix陀飛輪三問表，正反表盤內外皆美，結合了陀飛輪、三問、萬年曆、時間等式、日出和日落時間、星空圖、季節指示、星座、月齡和月相、二至點、恒星時和恒星分以及動力儲存顯示等，更別提表圈和表底雕琢精緻的鳳凰，是雕刻大師歷經300小時耐心雕琢的成果，更添畫龍點睛之效。

另一只年度鉅作則是江詩丹頓Les Cabinotiers閣樓工匠三問陀飛輪星空圖腕表，採用白金表殼，在表圈和表耳鑲嵌長方形切割鑽石，陀飛輪位於6點鐘方向，並擁有最複雜的三問報時功能。表底的星空圖詳實呈現日內瓦上空的星空夜景，星空圖以23小時56分鐘為周期運轉，完全符合恒星運行規律。

萬寶龍 致敬滴墨式計時器先鋒

萬寶龍（Montblanc）明星傳承系列Nicolas Rieussec計時碼表在2019年推出2款新表，分別以玫瑰金和精鋼搭配煤灰色表盤，展現品味獨具的時尚美學，表帶則採用義大利皮革工坊製造的煤灰色暈染鱷魚皮，表盤外環鐫刻Nicolas Rieussec字樣，向史上發明滴墨式計時器的法國製表師Nicolas Rieussec致敬。

愛馬仕Arceau 78 男士入門款

愛馬仕Arceau腕表誕生於1978年，設計靈感即源自馬鐙Arceau，雖是傳統的圓形表殼，但搭配前衛的不對稱表耳，40年來一直是品牌辨識度相當高的腕表之一，歷久不衰。新款愛馬仕「Arceau 78」腕表向經典致敬，刻意採用復古色調，售價也更親民，是愛馬仕的入門男士腕表。

亨利慕時陀飛輪 掌握乾坤

亨利慕時（H. Moser & Cie）發表勇創者陀飛輪概念腕表（Endeavour Tourbillon Concept），表殼採用藍寶石水晶，表側則有品牌的側翼裝飾，旋入式表冠鐫刻R「M」字LOGO，搭配品牌自製HMC804自動上鍊機芯，可在分鐘陀飛輪的鏤空橋板下清楚看見。限量20只，售價252萬元。

積家表 傳承百年珍稀工藝

積家表（Jaeger-LeCoultre）搶先在SIHH發表MASTER ULTRA THIN MOON ENAMEL超薄大師系列月相琺瑯腕表，延續超薄大師系列圓形設計和簡約線條，並融入品牌百年相傳的2項珍稀工藝「扭索飾紋」和「琺瑯工藝」，以精緻工藝為複雜功能腕表更添品味。

積家是目前少數自設寶石鑲嵌、雕刻、扭索飾紋和琺瑯工藝的表廠，超薄大師系列月相琺瑯腕表採用手工扭索飾紋藍色琺瑯表盤，超薄的白金表殼僅10.04mm，搭載積家925型自動上鍊機芯，限量100只。

芝柏表 萬年曆一目瞭然

芝柏表（Girard-Perregaux）發表經典桂冠系列Laureato Perpetual Calendar萬年曆腕表，採用時下最受歡迎的藍色表盤，上面裝飾巴黎釘紋圖案，星期顯示設於9時位置，指針式日期顯示設於2時和3時位置之間，月份則出現於6時位置的大型視窗，讓萬年曆的資訊顯示更加清晰易讀、一目瞭然。

(中國時報)