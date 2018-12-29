2018年12月29日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

設計師Riccardo Tisci將「Drop式」行銷思維帶入BURBERRY，近期更攜手龐克教母Vivienne Westwood和Andreas Kronthaler，打造出吸睛力十足的聯名系列。（BURBERRY提供）

比利時裔設計師Raf Simons日前與美國品牌CALVIN KLEIN正式分手，卸下首席創意官職務。（CFP提供）

由Daniel Lee操刀的BV 2019早秋系列，以承襲品牌經典工藝為主軸，打造出具有辨識度的線條與輪廓。（BV提供）

Bottega Veneta現任創意總監Daniel Lee。（BV提供）

GUCCI創意總監Alessandro Michele設計的Dionysus酒神包，已成為品牌經典款式之一，圖為名模何穗。（CFP提供）

在Hedi Slimane接管下的CELINE，其親自掌鏡的2019春夏廣告形象中，可見他擅長的黑白影像及本季主打的C Bag。（CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

比利時裔設計師Raf Simons日前宣布與美國品牌CALVIN KLEIN分手，於3年約滿前提前卸下首席創意官職務。但兩方決裂原因，不難猜想與業績數字有關，為打造旗下205W39NYC高級成衣系列全新形象所投入的大量資金，無法得到預期的銷售回報，也讓品牌所屬母集團PVH首席執行官Emanuel Chirico搶先於今年11月開炮，釀成了這齣2018年底的震撼戲碼。

Simons的猝然離開，再度攪亂了時尚同溫層中的美夢，品牌創意總監的頭銜，不管背後有多少座最佳設計師獎盃撐腰，到頭來仍是由銷售數字決定了生殺大權。時尚，終究是門裹著糖霜的生意。

近年設計總監越來越短命。我們在Salvatore Ferragamo送走了做兩季的Fulvio Rigoni、在LANVIN送走了任職僅8個月的Olivier Lapidus，身處圍繞著種種不安因素的大環境下，各家均想在數位世代中站穩腳步，尚未發揮到極致的設計師們，無論品味高低，都成為了商業停損點前的殉葬者。

融入日常 吸引消費

看來是感性至上的時尚，在加上產業二字後變得理性起來，設計師們的藝術狂想，需要被消費者們的荷包馴服。這群創意首腦在當前品牌中的影響性，無法再回到明星級設計師John Galliano、Alexander McQueen那年代；正積極準備帶領暗黑大軍攻破CELINE的Hedi Slimane，我們也還在靜觀其變。

會造成如此變象，部分原因要歸咎於現代精品的溝通對象，已不再只是侷限在以往印象中的菁英客層，含著無線電波長大的網路子民，在資訊轟炸及電商蓬勃的年代裡，握著更多的選擇權；他們無法輕易被單一物件所滿足、說服，造就精品不得不向潮牌取經，不定期以合作聯名、限量等話題性手段，投下的「Drop式」行銷，變成奢侈品激起購物衝動的救命稻草；像接管BURBERRY的Riccardo Tisci即秉持街頭氣息，藉每月17日限時24小時於社交平台上販售的B Series刷屏，近期更攜手龐克教母Vivienne Westwood和Andreas Kronthaler打造出吸睛力十足的聯名系列。

創造這些「爆款」商品，也成為設計師們的必備能力，它不見得需要付諸多大的藝術底蘊，較好入手且能融入日常造型的包款、鞋履等配件，反倒更吃香；只要是夠酷、夠怪、夠美、夠獨特，都能在個人主義的風格中成立，Alessandro Michele（GUCCI創意總監）的Dionysus酒神包如此，Demna Gvasalia（BALENCIAGA創意總監）的Triple S老爹鞋亦然。

高冷性質 不再吃香

回到Raf Simons，他因藝術性被讚揚的同時，卻因缺少爆款單品而落入劣勢，高單價成衣系列少了經濟上的支撐，當進化的CALVIN KLEIN榮升為紐約時裝周中的台柱時，習慣爆款口味的消費者們，卻可能不在意Raf Simons是哪號人物。

然而一代舊人的更替，卻給了更多新秀浮出水面的機會。今年6月時，於義大利精品Bottega Veneta（BV）工作17年的Tomas Maier宣布出走消息，其所屬Kering開雲集團旋即任命年僅32歲的英國設計師Daniel Lee坐上品牌創意總監大位。而日前搶先釋出的2019早秋系列照中，他以品牌經典工藝為主軸，打造出具有辨識度的線條與輪廓，透過千禧世代的獨特眼光，賦予BV低調奢華另種摩登語彙。系列中，不難看出他自CELINE、BALENCIAGA等品牌訓練的血統，以及品牌欲以新模式與市場溝通的企圖心，至於究竟會是成功或是成仁，就等到明年2月首場2019秋冬男女裝大秀後共見真章。

(中國時報)