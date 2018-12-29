跨年4天連假逛街真好康，百貨推出各式優惠及活動，像把會員點數變大，最高翻10倍，或祭出滿千送百優惠，有的還推出福袋讓消費者開搶，迎接連假一點都不無聊。
新光三越歡慶貴賓卡友將破200萬，趁明年1月底會員點數到期，1月6日前推出「會員大感謝」，兩大好康有「1點變10元」，在新光三越APP扣會員點數50點可兌換500元電子抵用金、扣500點可兌換5000元電子抵用金；「點數5倍送」則是貴賓卡友單筆滿2000元享點數5倍送。
善用會員點數聰明消費又能同時累積點數，包括天氣溼冷添購禦寒冬衣，流行服飾5折起；採購除舊布新的家用家電、近200項春節年菜和禮盒；或在全台分店超過410家餐廳用餐，使用「美食訂候位服務」預訂、外帶等都涵蓋；新光三越APP「skm select」31日前精選超過30項美妝、夯品及開趴推薦商品，用skm pay線上支付也可累計會員點數。
部分餐廳延長營業
微風跨年夜部分餐廳延長營業，從23時30分至隔天凌晨1時不等，如微風廣場掌門精釀啤酒，微風松高掌門精釀啤酒、TEXAS ROADHOUSE、饗泰多、海壽司、Amaronis，微風信義Morton’s、菜なnana、饗饗等；微風廣場今（29日）起至明年1月1日持微風聯名卡至指定專櫃點指定套餐還享85折優惠。
台北101新年大秀今年以1.6萬發煙火搭配T-Pad LED燈網動畫，全長360秒較去年300秒多1分鐘，是歷年時間最長，參與101秒倒數的名人多達18組也創紀錄，涵蓋藝文界、體育界和各領域的「台灣之光」，其中，前日本奧運桌球選手福原愛、世大運金牌桌球選手江宏傑夫婦、國際名廚江振誠都是跨界時尚常客。
名人中還有藝術大師朱銘、霹靂布袋戲一哥素還真、爆紅網路節目「木曜4超玩」主持群、旅美棒球好手陳偉殷等。此外，大秀後半部，T-Pad會秀出英、日、韓等16國語言的問候語；且首創與亞馬遜旗下全球最大遊戲直播平台Twitch合作，在全球首頁和台灣首頁播出名人倒數新年祝福影片、煙火大秀與爵士之夜Lounge Party，期望藉此與國際接軌，讓世界看見台灣。
板橋大遠百明年1月1日至22日「7周年生日慶」，化妝品／女鞋／內睡衣單筆滿2000送200，百貨服飾／名品累滿5000送500，大家電當日單筆滿1萬送1000；首14日國際精品單筆滿1萬送1000，數位3C／麥森／B&O單櫃滿1萬送500，以超值回饋迎新年。
星空電影院度佳節
京站每年都會舉行的「跨年露營派對」當然少不了，今年消費者除了可以在溫暖乾爽的室內露營跨年以外，更請來了人氣直播主與大家同歡倒數，另外還準備了星空電影院，讓大家溫馨度過佳節，而且當天參與活動的民眾，更有機會抽中住宿券及按摩器。
統一時代百貨台北店31日當天推出跨年雙重應援包以外，1月1日元旦當天早上將推出34款、超過400個限量福袋，今年還有首參與的SHISEIDO、KOSE、SOFINA等20家品牌，另外上午11時起將展開新年福袋特別企劃，只要憑當日指定發票，有機會可獲得住宿券。
台中廣三SOGO則於29日早上率先推出Smart Card卡友搶限量千份的200元商品券活動，1月1日早上10時起再搶限量500份百元紅包，扣5點再換刮刮卡抽掃地機器人，讓消費者元旦即可試手氣贏大獎。
(中國時報)