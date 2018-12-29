2018年12月29日 04:11 中國時報 郭家崴 、 石欣蒨 報導

新光三越台北信義新天地A9「橘色涮涮屋」，日本黑毛和牛板腱套餐2480元。（新光三越提供）

台北101新年大秀倒數名人涵蓋受時尚圈推崇的國際名廚江振誠，圖為他出席「GQ年度風格男人」活動。（本報資料照片）

台北101新年大秀倒數名人中，前日本奧運桌球選手福原愛（右起）、世大運金牌桌球選手江宏傑夫婦也是時尚常客，圖為兩人出席「ELLE Style Awards風格人物大賞頒獎典禮」。（本報資料照片）

京站今年照樣舉行「跨年露營派對」，在館內與消費者共同乾爽溫暖跨年以外，還有星空電影院及抽獎活動。（京站提供）

微風信義鐵板燒極上日本和牛牛排A5套餐，5380元。（微風提供）

台中廣三SOGO將於1月1日早上10時起再搶限量500份百元紅包，扣5點再換刮刮卡抽掃地機器人。（廣三SOGO提供）

板橋大遠百SHISEIDO東京櫃EIS 24小時超彈潤特惠組，價值2200元、卡友價1620元。（板橋大遠百提供）

百貨跨年福袋優惠齊發統一時代百貨台北店今年新開的咖樂迪咖啡農場，此次也有推出KALDI福袋，661元。（統一時代百貨台北店提供）

新光三越APP「skm select」選物推薦，JOY by Dior迪奧香氛新品3950元，獨家贈時尚搖滾美妍包。（新光三越提供）

新光三越APP「skm select」選物推薦，JJL KIDS小惡魔造型鋪棉保暖棒球外套，35折特價扣20點加價700元。（新光三越提供）

微風廣場Ed Hardy玫瑰老虎洋裝，1萬6380元。（微風提供）

跨年4天連假逛街真好康，百貨推出各式優惠及活動，像把會員點數變大，最高翻10倍，或祭出滿千送百優惠，有的還推出福袋讓消費者開搶，迎接連假一點都不無聊。

新光三越歡慶貴賓卡友將破200萬，趁明年1月底會員點數到期，1月6日前推出「會員大感謝」，兩大好康有「1點變10元」，在新光三越APP扣會員點數50點可兌換500元電子抵用金、扣500點可兌換5000元電子抵用金；「點數5倍送」則是貴賓卡友單筆滿2000元享點數5倍送。

善用會員點數聰明消費又能同時累積點數，包括天氣溼冷添購禦寒冬衣，流行服飾5折起；採購除舊布新的家用家電、近200項春節年菜和禮盒；或在全台分店超過410家餐廳用餐，使用「美食訂候位服務」預訂、外帶等都涵蓋；新光三越APP「skm select」31日前精選超過30項美妝、夯品及開趴推薦商品，用skm pay線上支付也可累計會員點數。

部分餐廳延長營業

微風跨年夜部分餐廳延長營業，從23時30分至隔天凌晨1時不等，如微風廣場掌門精釀啤酒，微風松高掌門精釀啤酒、TEXAS ROADHOUSE、饗泰多、海壽司、Amaronis，微風信義Morton’s、菜なnana、饗饗等；微風廣場今（29日）起至明年1月1日持微風聯名卡至指定專櫃點指定套餐還享85折優惠。

台北101新年大秀今年以1.6萬發煙火搭配T-Pad LED燈網動畫，全長360秒較去年300秒多1分鐘，是歷年時間最長，參與101秒倒數的名人多達18組也創紀錄，涵蓋藝文界、體育界和各領域的「台灣之光」，其中，前日本奧運桌球選手福原愛、世大運金牌桌球選手江宏傑夫婦、國際名廚江振誠都是跨界時尚常客。

名人中還有藝術大師朱銘、霹靂布袋戲一哥素還真、爆紅網路節目「木曜4超玩」主持群、旅美棒球好手陳偉殷等。此外，大秀後半部，T-Pad會秀出英、日、韓等16國語言的問候語；且首創與亞馬遜旗下全球最大遊戲直播平台Twitch合作，在全球首頁和台灣首頁播出名人倒數新年祝福影片、煙火大秀與爵士之夜Lounge Party，期望藉此與國際接軌，讓世界看見台灣。

板橋大遠百明年1月1日至22日「7周年生日慶」，化妝品／女鞋／內睡衣單筆滿2000送200，百貨服飾／名品累滿5000送500，大家電當日單筆滿1萬送1000；首14日國際精品單筆滿1萬送1000，數位3C／麥森／B&O單櫃滿1萬送500，以超值回饋迎新年。

星空電影院度佳節

京站每年都會舉行的「跨年露營派對」當然少不了，今年消費者除了可以在溫暖乾爽的室內露營跨年以外，更請來了人氣直播主與大家同歡倒數，另外還準備了星空電影院，讓大家溫馨度過佳節，而且當天參與活動的民眾，更有機會抽中住宿券及按摩器。

統一時代百貨台北店31日當天推出跨年雙重應援包以外，1月1日元旦當天早上將推出34款、超過400個限量福袋，今年還有首參與的SHISEIDO、KOSE、SOFINA等20家品牌，另外上午11時起將展開新年福袋特別企劃，只要憑當日指定發票，有機會可獲得住宿券。

台中廣三SOGO則於29日早上率先推出Smart Card卡友搶限量千份的200元商品券活動，1月1日早上10時起再搶限量500份百元紅包，扣5點再換刮刮卡抽掃地機器人，讓消費者元旦即可試手氣贏大獎。

(中國時報)