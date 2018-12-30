失格綠媒 別再撕裂台灣

2018年12月30日 04:10 中國時報 季節

頭條探索 三立電視台誣賴內政部保五總隊餐廳多日看中天新聞，是因旺中集團花錢「綁台」，內政部長徐國勇一度宣稱這是「國安危機」，雖然事後徐國勇證實並無此事，但無端造謠、甚至以訛傳訛，還亂貼標籤；本應監督政府的第四權，卻淪為製造社會對立、撕裂社會的主凶，這種失格媒體是該收手，放台灣一馬吧。

無端造謠 不配稱第四權

內政部保五總隊學生餐廳觀看中天新聞台，引來徐國勇關切，三立政論節目更稱某集團每月花500元在南部飯店、小吃店「綁台」，儘管事後徐國勇經查證後，確認這是一個「假新聞」，但綠媒汙名卻已對經營保五總隊學生餐廳的業者造成很大的傷害。

昨日，這位業者對只因保五單位中某偏激學員，因看電視的不滿投訴，就讓自己從一位沒沒無聞的死老百姓，變成一位有中資背景，中共的同路人，且群起撻伐感到痛心。他在群組發出公開信痛斥「台灣正在被名嘴誤國、主導並強姦民意」。

政治意向 不應激化對立

但綠媒造謠生事，造成社會對立，隨著綠營人士獵巫，以訛傳訛，這類偏激氛圍，似乎正在全台各角落蔓延。近日北台灣就有醫療院所，也傳出院方因播放的新聞台不符患者政治傾向，竟直接投訴要求醫院給交代。

就以三立誣指花錢綁台為例，這間親綠媒體想藉此事件打擊哪些政黨，閱聽眾是心知肚明；然而，多數人不知道的是，從商業角度來看，2018大選前後，因「韓流」旋風席捲全台，導致親綠媒體收視率偏低，因此，三立此舉，也引來有藉此「奧步」攻擊同業、衝高自家收視率質疑。

只是，這種惡質做法，也埋下加劇社會衝突對立的不定時炸彈。蔡英文曾說，她當總統，沒有人會需要為自己的認同感到自責；她願意從自身做起讓社會停止內耗、中止撕裂，讓國家真正和解。

綠色恐怖 不該繼續蔓延

諷刺的是，今天當親綠媒體做出這種指控時，第一時間徐國勇還接球，儘管事後予以澄清，但對社會的傷害業已造成。但我們不禁要問，只是看電視，為何要變得草木皆兵。

日前，葉俊榮請辭教育部長時就對拔管案感慨呼籲放下社會的對立。這席話，對作為第四權的媒體，就別任由偏激的私心揮霍了媒體在民主國家的神聖性；再不停止撕裂社會，所有代價都將由全民共同承擔。

(中國時報)