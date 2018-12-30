10年來最慘!信用卡好康大縮水

2018年12月30日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

搶在跨入2019年前夕，信用卡新年度權益全數出爐，不只回饋率腰斬，能想到的各項權益，包括市區停車、機場接送、機場停車及道路救援等使用門檻都全面拉高，堪稱近10年來最猛的一波信用卡權益「大退潮」，幾乎所有持卡人都受影響。

5大發卡銀行齊開槍

雙卡利率上限調降3年，累積的衝擊將在明年一次爆發，這是繼2008年全球金融海嘯各銀行不堪虧損齊砍權益後，最猛的一波，5大發卡銀行－國泰世華、中國信託、玉山、台新及花旗銀行同時出手，更帶動公股及中小型銀行跟進。

免費停車優惠大減

以國泰世華銀行為例，12月起逐步公布各項權益調整，其中高成本的機場免費停車、機場貴賓室及道路救援，不只次數減少，門檻更大幅拉高，過去道路救援每年3次，前一個月新增消費達6000元就能使用，明年起縮至2次，且要求前3個月新增消費得達2萬元。

中國信託除Line Pay卡回饋率腰斬外，機場免費停車、市區停車及道路救援，適用標準同樣是大幅提高。以鼎極卡為例，過去是要求前1年消費60萬元就有機場免費接送，新年度調整為「前12個月」，意即每個月的資格都在動態調整，不能前一年刷滿就恣意使用。

玉山、台新、花旗銀行同樣跟進這波信用卡權益縮減浪潮。玉山世界卡提高市區免費停車門檻，也取消了五星級飯店買一送一；台新銀提高太陽、玫瑰等多張卡別機場停車門檻；花旗也縮減旗下卡的紅利價值至少2成。

道路救援門檻拉很高

發卡大行齊開第一槍，中小型及公股行庫也有恃無恐，像是凱基銀行魔FUN悠遊御璽卡，觀影回饋上限從原本1200元殺到600元，未來分期消費不計入回饋；兆豐銀行e秒刷鈦金卡明年起更直接排除Line Pay、街口支付等行動支付綁定交易，整體回饋大減。

不只發卡銀行，VISA及萬事達卡兩大國際組織也下重手，大幅調降機場接送使用次數，最高等級的無限卡及世界卡都只剩下4次，堪稱噩耗。

(中國時報)