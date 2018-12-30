卓批裂解 別當釘子扎兄弟

2018年12月30日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨主席補選即將登場，昨天兩位候選人卓榮泰、游盈隆展開首場電視政見交鋒，雙方互轟煙硝味十足。被稱為「保皇黨」的卓榮泰，一開始就強調台灣民主社會沒有皇可以保，他要保台灣本土政權、國會優勢及進步價值，一個都不能少。

蔡英文總統請辭兼任民進黨主席後，黨中央訂於明年1月6日辦理黨員投票。在此之前，候選人卓榮泰、游盈隆協調於昨日及明年1月4日進行2場電視政見發表會。

不貼標籤 不出惡言

在首場政見發表中，卓榮泰強調，要改變民進黨，他與游盈隆不同的地方，在於游盈隆用「裂解」改變民進黨，他是用團結；許多中生代縣市首長一起討論黨主席人選時，游盈隆說是狐狸跟狗；當行政院長賴清德留在行政院繼續努力，游盈隆說是奧客；說到前行政院長蘇貞昌可能接閣揆，游盈隆又說敗軍之將不足言勇。還好選舉只剩1周，不然還多少人要忍受這種抨擊。

卓榮泰指出，游盈隆用貼標籤方式，但他用口不出惡言方式改變民進黨，堅持選舉新模式，不貼標籤、不口出惡言，「我提的五項（政見）和游盈隆七項有哪些不同？」

卓榮泰接著提出五項政見質問游盈隆，要公正舉辦各項公職人員初選、保障黨員權力，包括總統，照黨章走、要舉辦黨內政策大辯論，凝聚黨內共識、要檢討黨務人事並重新布局，成為新戰鬥團隊、要實施黨公職培訓計畫，提高向心力、建立防治假訊息防衛機制，「我說的跟你說的哪點不ㄧ樣？哪點不同意？為何你叫改革我是反改革，我叫保皇？」

卓榮泰強調，最後一周，他會放在如何改善黨體質、黨的未來，正面論述，「不要像釘子一樣，四處釘向你的同志、你的兄弟」。

黨內對話 代替對立

他說，民進黨成為國家政黨，不僅要有安居樂業政策，安邦定國的能力，讓國民更好，一場黨內選舉，互貼標籤或口出惡言，幾個月之後，「如何面對要參選區域立委補選的同志，怎麼跟他們說，要去維護黨的團結？」

卓榮泰表示，他會用對話代替對立、合作代替分裂，團結代替鬥爭，唯有走向這條路，這次補選才有意義。

(中國時報)