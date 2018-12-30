游轟保皇 臣服權力假團結

2018年12月30日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

民進黨主席補選政見發表會，候選人之一的台灣民意基金會董事長游盈隆沉重地說，民進黨敗選後沒有針對問題真心檢討，還把講出問題、說真心話的人貼上「裂解」的標籤，「如果不讓黨員大鳴大放，真正面對敗選原因解決問題，該如何面對2020？」

昨日這場政見發表會，雙方炮火四射，面對卓榮泰否認自己是「保皇黨」，並抨擊游盈隆是要以「裂解」方式改變民進黨，游盈隆毫不客氣的正面回擊。

游盈隆指出，卓榮泰說不要給人貼標籤，但一開始就攻擊他；卓說自己是團結，他就是分裂、裂解，「這樣不是貼標籤是什麼？」游盈隆更說，「保皇黨」這種說法，如果社會無感，這種說法也沒意義，但現在社會覺得卓是保皇黨，難道當事人不用思考原因何在？

再不檢討 亂到何時

游盈隆表示，2016年社會讓民進黨完全執政，但沒想到2年半後，民進黨遭遇歷史性的失敗，連台灣正名、非核家園這兩個神主牌的公投都受傷。游認為，現在社會張大眼睛在看，敗選後民進黨政府有沒有針對問題真心檢討，但現在已經是敗選後35天，還沒有任何有意義的檢討反省，黨務部門、政府部門繼續亂糟糟，蔡柯會、插管案等，不知道要亂到何時。

游盈隆說，究竟民進黨出什麼問題，為何人民要給民進黨這麼重的教訓，如果不弄清楚，可能會有更大災難，但他點出問題，卻被說是裂解，「現在最大的問題是面對權力不敢講出心聲，說真心話被說裂解，不敢說的人說是團結。」

游盈隆認為，現在的領導階層只想要表面的團結和諧，不是負責任的方式，必須要讓黨員說出內心話，大鳴大放，才能了解敗選原因、處理問題。

表面團結 不負責任

游盈隆指出，民進黨敗選主要的原因有四個：第一，中央執政失去民心；第二，民進黨政黨形象大壞；第三，這次選舉完全沒警覺十項公投案的衝擊；第四，黨中央整體選戰策略和提名錯誤。

游盈隆說，蔡總統上台到現在，相信很多人都有一樣的想法，就是她的用人、決策、執政、甚至核心思維必須要做根本改變，「冰凍三尺非一日之寒」，好好反省檢討過去錯誤，才能重建社會對民進黨的信任。

(中國時報)