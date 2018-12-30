鄭文燦承認 堅持改革造成慘敗

民進黨主席補選候選人卓榮泰和青壯世代對話談改革，桃園市長鄭文燦（左）和前立委陳其邁一見面先來個「愛的抱抱」。（陳君瑋攝）

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中國時報
／台北報導

九合一大選民進黨慘敗，身為少數勝選的桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁昨天在與黨內青世代對話中直言，太想追求一步到位的改革、太過於堅持的改革，是造這次敗選的原因。

鄭文燦表示，民進黨2年多的執政犯了很多錯誤，自然投射在選票上。執政要接地氣，在台灣很多改革應該要分期付款，本來就很難一步到位，即便是信仰最堅定的宗教團體，也不可能要求每件事情一步到位。

鄭文燦反問，什麼是合理的妥協點？要一方面不失自己的價值，又要一方面能被社會多數接受。他強調妥協是為了更高的理想，妥協是為了下一次的進步。用棒球比賽來比喻：「好的政策就像安打一樣，就算沒法每次都全壘打，但一壘安打也是進步。」 　翁章梁說，2016大勝後黨內就出現「堅持改革」與「務實改革」爭議，其實這次大家批評民進黨政府最多的還是公共政策，而不是統獨爭議。扁政府時代朝小野大，對改革的推力與堅持，人民給的壓力還沒這麼大，但完全執政後壓力就大很多，才會產生堅持改革與務實改革的矛盾。

翁章梁指出，堅持改革沒有重視節奏與步調，造成人民很大的損失，人民自然就會用選票教訓你，告訴民進黨「做過頭了」。他又說，政治不是數學、不是物理，一定要記住一條鐵律，兩點之間「最短距離絕對不是一條直線。」

對行政院長賴清德去留問題懸而未決，鄭文燦表示，賴清德若能留任是好事；前立委陳其邁說，賴清德長期受到人民栽培，「我希望賴院長留任一起打拚。」

(中國時報)

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