柯坦承見葛來儀 敲定赴美面試

台北市長柯文哲29日出席2018《爐石戰記R》全明星賽上台致詞。面對媒體追問3月赴美拜會智庫事宜時，起先未直接承認，最後才肯定地表示「有啦！」（陳怡誠攝)

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中國時報
／台北報導

北市長柯文哲是否將參選總統，儘管他要外界明年6月再問，但如今，柯首度證實美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser），已在台灣與他進行過會晤；北市府也說，柯將於明年3月訪美。儘管未鬆口選總統，但鋪路意味已相當濃厚。

回顧歷次總統大選，所有主要政黨的總統候選人幾乎都會安排訪美，一來是向國內展示有能力處理台美關係，更重要的是與美方面對面溝通。

近年最特別的例子，就是2011年秋天，首度參選總統的蔡英文訪問華府，行前美方雖對她存有高度期待，訪問期間甚至邀請她進入五角大廈，成為中華民國有史以來首位踏入五角大廈的總統參選人。

然而，就在她結束華府會晤行程，準備離開東岸的那一天，《金融時報》引述一位與蔡會談的歐巴馬政府官員說法指出，蔡英文與美方對話過程，讓美方懷疑她「並無意願與能力繼續維持過去幾年兩岸享有的穩定關係」；儘管國務院事後強調這不代表歐巴馬政府，但確實已對蔡的選情造成傷害。因此，政壇會將訪美視為「面試」，雖屬玩笑，卻也意味此事的重要性。

面對媒體追問政治上較為傾中，訪美時是否會對美國釋出善意，柯文哲回應，「我留美的，我在專業的醫學書籍，唸英文比中文還快」。柯文哲強調，自己是「留美派」，價值觀與美相近；有媒體詢問，在陸美關係緊張的情況下訪美，會不會擔心大陸給壓力，柯文哲說，「他們緊張是他們的事啊，跟我沒有關」。

對於國民黨北市議員李柏毅指稱，柯文哲在九合一開票當天準備2份講稿，其中1份提及若敗選將宣布組政黨、選總統。柯證實有2份講稿，但已忘記內容寫什麼。

針對高市觀光局長潘恆旭說明年1月27日將在高雄柯韓會，柯回應，「這件事連我都不曉得」，但他會去高雄。潘表示，一切等雙方幕僚作業確認後公布為準。

(中國時報)

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