青世代建言 民進黨要砍掉重練

2018年12月30日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

民進黨主席候選人卓榮泰昨舉辦「世代對話改革」，邀集黨內青、壯世代檢討敗選，屬於青世代的新科市議員大膽提出建言，民進黨該思考「砍掉重練」。

台中市議員黃守達直言，過去民進黨習以為常的模式、慣例、成功經驗，在這次選舉全部失靈，曾經有一段時間民進黨可以帶領話題、引導價值、與本土進步畫上等號，在這次選舉顯然無法獲得民眾支持，民進黨重要課題是如何砍掉重練。

台北市議員吳沛憶表示，過去地方黨部有組織的功能，但現在卻喪失了，因此黨應該要徹底改造，從根本上砍掉重練。她又說，過去常在媒體上看到「黨政高層」放話，但這字眼看到就不舒服，黨的任何位置都不應該離基層太遙遠，希望密談的門可以打開，對於黨的檢討反省的內容讓大家參與，「比如下次吃火鍋可以開直播。」

新北市議員戴瑋珊說，民進黨現在很大問題來自於沒在傾聽民眾想什麼，其實基層人民很無奈痛心，甚至為民進黨擔心，所以出現嚴重敗選結果，民進黨的選民才是最願意批評黨的人。兩位黨主席候選人都應該要回答三個問題：如何找回年輕人信心擴大對年輕黨員招募？如何擴大黨員參與意見決策與交換？地方黨部如何擴大功能與基層民眾連結？

新北市議員張志豪強調，政務官如果只是坐在辦公室裡面決策，會離人民越來越遠。政務官不走進人群，就不要用。

(中國時報)