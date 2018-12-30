老實生意人 慘遭綠媒名嘴掃射

2018年12月30日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

內政部警政署保五總隊學生餐廳因1個多月都觀看中天新聞遭檢舉，29日流傳出「給保五學生的一封信」，保安警察第二大隊大隊長黃鳳祈證實，這封信件確實是餐廳業者所寫，他每天忙於餐廳事務，對政治相當冷感，也對無端被捲入風波感到很冤枉。

1年1標 黃經理約滿退場

黃鳳祈說，平常都稱這位業者「黃經理」，由於餐廳外包廠商1年1標，黃經理近日已約滿退場，新廠商2019年元旦將上任，黃已不在位，不願再多生事端。

不過，黃經理昨接受中天電視台採訪時說：「電視機是保五的設備，電視費用是保五繳的，我怎麼可能去收500塊呢？不管某某政黨或某某名嘴，你去打壓說這是中資不中資的，我覺得這也太OVER了一點！」他還強調，只是承攬保五的伙食，廚工也不過是時間到了開、關電視，究竟看哪一台也沒在管，如果說學生想看不同台，可以跟隊官講，「隊官自然而然會去調電視呀！」

大隊長稱 老闆對政治冷感

黃鳳祈昨轉述表示，黃經理事發後有感而發，在伙食團群組寫下心得，沒想到被人分享而流傳，對於後續造成的效應深感抱歉，希望該事件就此打住，能夠恢復平靜生活。

黃鳳祈說，黃經理為人低調且待人和氣，平日餐廳食材都是他每天清晨3點多出門親自採買，食材帶回餐廳後就交給廚工作業，他則在旁監督，沒事就先離開餐廳，午餐、晚餐時間才再現身餐廳廚房監督，每天模式幾乎都是如此，他因居處幕後角色，幾乎沒有跟學生接觸互動。

配合保五 煮學生最愛的菜

黃鳳祈表示，黃經理待在餐廳時間很短，現場幾乎看到的都是廚工，但他對衛生清潔要求卻很嚴格，不容許出差錯。

黃鳳祈指出，總隊向黃經理傳達學生在伙食上想要的菜單，黃都全力配合，讓學生吃到想吃的菜色，是個很好溝通的業者。

針對廚工因疏忽未調整頻道竟引發風波，黃鳳祈說，黃經理也是經轉知後才知道。

(中國時報)