保五餐廳業者 給學生的一封信

2018年12月30日 04:10 中國時報 本報訊

很意外地在我離開保五的前夕，某位思想偏激的學員因為看電視的不滿，投書給某單位，最後又演變為「因為餐廳老闆不同意電視轉台」。一霎間，我從一位沒沒無聞的死老百姓變成一位有中資背景，中共的同路人，且群起撻伐。從以上種種跡象顯示，印證了「民主只是一群會投票的驢」這句名言。

（全信摘自網路）

我念高中的時候，老師曾諄諄教誨：第一等人做醫生，第二等人做工程師，只有不入流的人才做政治，我永遠記得此句，並教導我的孩子，絕不涉足政治（政治根本就是一群政客分贓），不分顏色，不隨波逐流，凡事聽聽就好。

民主是：我雖然不贊同你，但我誓死保衛你發言的權力！惟清談誤國，中國有明朝，西方有古希臘為鑑，台灣現在就是一群所謂名嘴誤國，主導並強姦民意，因此我本人不喜歡看政論節目，無分藍綠，若要我真的選擇新聞節目，我寧願看大愛新聞或原民新聞。

相信大部分學員不認識我，除了伙委及少部分跟我講過話的人，因為我最常出現的地方就是中晚餐發便當的辦公室，及週五發餐點的時候，再來就是每月一次的伙食會議。我因為需要清晨三四點到菜市場買菜，回來後工作到晚上七點才回宿舍，必須每天處理保五交辦大小事及回覆學員在line反映事項，兼修理手推車輪子等雜項事務，遑論政治，就想坐下來，靜心全意聽完歌劇或交響樂都難。

我如何干涉電視新聞轉台？電視是機關的，收視費是機關繳的，我可以背起肩帶，指揮學員起立坐下嗎？何時起，死老百姓可以指揮警察？

我沒去過大陸，就連香港也沒，最遠就只去過大阪、京都。就環境而言,我出桃園機場後，深深感覺：台灣好髒好亂！

台灣政治色彩太過對立了，我很懷疑這真是同一個民族嗎？根本就是不同種族勉強住在一起的大亂鬥。日本人團結，一致對天皇效命，雖然引發世界大戰，但是從戰爭廢墟重建，到七零年代開創數個「日本第一」：sony、Toyota、三菱、sharp，蕞爾島國可以造飛機、做軍艦，台灣---福爾摩沙---你做了甚麼？

我看不起這些名嘴，有人曾經說過：他只是拿著劇本念台詞，領個車馬費而已，士大夫無恥，是謂國恥！

歷史中的台灣，曾是清朝的疆土，因此派劉銘傳治台，建了鐵路等基礎建設。後因馬關條約，割予日本，五十年後，日本戰敗，中國政府派員接收台灣。

現實中的台灣，國際間沒有國名，只有地名，無論中華民國也好，台灣也好。

各位還沒真正當警察,只有以前的社會經驗或學校生活，年輕人對未來有無限的憧憬(理想或抱負)，這當然很好，但真正當警察後，必然體驗政治的真實面。

我輩皆經歷過台灣政治的演變：戒嚴、解嚴、街頭運動抗爭，我父親因為228而從台中二中輟學，在家從不談政治，我經歷過施明德絕食抗議的台政大學生響應運動，看過美麗島雜誌，唱過黃河大合唱，陳菊是我學姐，我同學因為學運，當兵時常被晚點名，哭喊向我求助………

我討厭政治，政治卻不離我身，我遠離政治，政治卻現在沾我！

我不解的是：有人跟我反映過電視要轉台嗎？我很少出現在餐廳，前面有述及，電視轉台有需要跟我說嗎？電視不是我買的，第四台費用不是我繳的。

何時台灣警察辦案，要跟死老百姓報備？回派警車出勤時，請打行動給我知悉，想轉台，你不會跟帶隊幹部說嗎？不曉得向幹部爭取你的收視權益嗎？在警察機關的土地上，有需要逕向死老百姓提出請求嗎？

我的廚工很可憐，拖著老殘身軀（高齡快70）來做年輕人不想做的勞力工作：瞇著眼挑菜蟲、檢細沙、洗菜、切菜、打菜、拖地、洗地、擦桌，還要幫青壯諸賢開關電視。電視沒轉台落個台奸惡名（其中有位是深綠的，本次全家投陳其邁！！）她根本沒注意電視開在哪一台？

請帶點智慧反映自己的需求，不要亂打誤傷自己人！！

最後，敬祝諸位當好警察，別忘了，你們的薪水來自勞苦大眾，不是哪個政黨，再繼續如此強姦民意，栽贓汙衊，終將唱起Epilogue。

(中國時報)