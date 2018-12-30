小隊長的事 藍委酸勞駕大部長

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中國時報
／台北報導

內政部警政署保五總隊學生餐廳被人檢舉三餐時間電視只能看《中天新聞台》，內政部長徐國勇親自關切引發一連串爭議，掀起討論。國民黨團書記長曾銘宗表示，請一位小隊長了解一下就可以，尊重大家選擇意願，還要勞動到部長，根本是搞錯業務重點。

國民黨立委李彥秀表示，每個人都有習慣看的電視台，這不需做太多政治討論；民進黨立委許智傑也說，台灣已是成熟民主社會，本就應開放不同選擇。

對於保五總隊長期看《中天》遭檢舉，引發風波，徐國勇聞訊還親自關切了解狀況，國民黨團書記長曾銘宗質疑，內政部長職司多項重大業務，還有這閒功夫去管保五總隊餐廳看哪台電視，顯示出這位部長太閒了、不務正業，「你還跑去看，太誇張了吧！」很可能就是現在內閣進入看守階段，閒著沒事做。

他進一步說，關於這件事情，請一位小隊長、幹部去了解一下，尊重大家選擇意願就可以了，還要勞動到部長，根本搞錯業務重點、不了解輕重緩急，如此看來，將國家第一大部會業務交給徐國勇，作為反對黨，「我們真的不放心」。

李彥秀則說，在一般員工休息餐廳要看任何電視台，應該是現場非常自由的選擇，且每個人都有習慣看的電視台及想法，這部分可由內政部內部跟相關同仁協調出一個機制，不需做太多政治考量及討論。

許智傑則認為，台灣已經是成熟的民主社會，有多元頻道，本來就應該要開放，讓大家有不同選擇，接收不同意見。

(中國時報)

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