小吃店老闆轟政府沒事做

2018年12月30日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 林瑞益 、 陳鴻偉 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄賣切仔麵的老闆劉定祥說，電視通常都是店家愛看哪一台就轉哪一台，顧客上門只是吃個東西就走人，有些人連抬頭看電視的時間都沒有，不少人根本沒在注意到底是哪一台，或播放什麼；哪有綠營媒體講的500元鎖台中天，「聽都沒聽過，要看哪一台，決定權在店家啊！」

在三民區開設「BUS炸雞」的老闆何宏基說，這事情太小題大作了，政府太無聊，吃飽沒事做，若這麼介意電視台的新聞，乾脆別成立電視台了，「而且看中天有這麼嚴重嗎？讓民眾收看新聞又會怎樣？」

賣炒飯的老闆楊家瑋則表示，店內電視從不播放新聞或政論節目頻道，都只固定看綜藝娛樂節目，為的就是不想因為顧客意見不合，破壞店內用餐和諧，也不想讓顧客知道老闆政治傾向，免得損失不同政治色彩的顧客群。

麻辣燙老闆柯俊偉說，店內電視是可以轉頻道，但遙控器只有1支在他這裡，開店1年多還沒有遇過客人要求轉台；不過，店內電視平常多半時間都關機，除非他比較有空時，才會打開看。

岡山區吉羊羊肉火鍋店老闆劉岳紘說，店裡曾發生過政治立場不同的人，為了看電視新聞吵架，因為一方轉台，另一方不開心而吵了起來；也曾有客人來店裡點1碗米粉湯，卻看電視看了2小時，1個人用餐卻長時間占桌，所以後來電視機壞掉，就沒再重裝電視機了。

另一名在三民區開設火鍋店的老闆蘇哲偉認為，他希望顧客到店裡用餐，可以專注在火鍋上，品嘗火鍋的滋味，店裡因為空間問題，並沒有裝設電視機，暫時不打算裝。

北市1家小吃店老闆表示，通常吃一頓飯大概30分鐘，客人多半不會因為看哪一台起衝突，不過，確實發生過客人不滿看某台，要求轉掉的狀況，他也認為現在有智慧型手機，大家各看各的，「沒那麼嚴重啦！」

(中國時報)