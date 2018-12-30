降血壓藥恐致癌 322萬顆下架

2018年12月30日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

又有高血壓藥物原料驗出「N-亞硝基二乙胺」（NDEA）！衛福部食藥署昨表示，壽元化學工業公司所生產的降血壓藥「脈莎平膜衣錠50毫克」原料驗出NDEA，經查有問題的高血壓藥市面上共有11批、322萬顆，目前已展開下架，食藥署要求業者於1個月內、即明年1月27日前完成回收。

共11批將停止供應

食藥署藥品組科長洪國登表示，由於自今年7月起，大陸、印度等藥廠製造的降血壓藥原料，被驗出含有NDEA，因而要求國內廠商自主檢驗庫存原料。食藥署日前接獲壽元化學通知，發現印度IPCA 原料藥廠的Losartan原料藥有1批號檢出NDEA成分，被使用於「脈莎平膜衣錠50毫克」藥品，食藥署立即請業者通知醫療機構及藥局，即刻下架停止供應。

洪國登指出，使用到問題原料的「脈莎平膜衣錠50毫克」共11批，批號分為511193、601083、601233、601243、606193、607023、607033、609173、610013、610023及702043。為加強管控Losartan類藥品品質，食藥署一方面抽驗各來源的原料藥或製劑，本次Losartan原料藥已主動抽驗原料藥共37批，包括印度IPCA 25批，但都未檢出NDEA，但未包含本次原料藥批號，目前仍持續進行抽驗。

醫師籲勿自行停藥

「N-亞硝基二乙胺」（NDEA）為國際癌症研究機構（IARC）列為2A級致癌物，亦被美國環保署（EPA）列為B2級致癌物。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，「N-亞硝基二乙胺」經動物實驗發現具有肝毒性，可能導致胃癌、食道癌或肝癌，但在人體身上尚無致癌證據。

由於高血壓需定期服藥控制，加上近日氣溫驟降，顏宗海提醒正在用藥的民眾，勿自行停藥，以免增加心血管疾病、腦部疾病的風險。食藥署也建議民眾不宜自行停藥，可回診與醫師討論換藥。若用藥後出現不良反應，可撥打專線02-2396-0100進行通報。

(中國時報)