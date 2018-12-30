彰縣1月2日拒發同意函 全民省千億

2018年12月30日 04:10 中國時報 吳敏菁 、 王玉樹 ／綜合報導 ／綜合報導

彰化縣長王惠美為民眾節省千億電費。雖然台電抬出《民法》給離岸風電業者延到1月2日簽約仍可享每度5.8元優惠收購。但是彰化縣政府昨斬釘截鐵表示，縣府的態度不會改變，元旦開工後也不會同意。此態度等於各離岸風電商已確定無法搶到今年優惠電價。

沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、海龍及中鋼等4家離岸風電業者6個風場雖已通過營建署海管法許可，但仍要取得經濟部能源局電業籌設許可，才能和台電簽購售電合約，享受每度5.8元費率。如果過了明年1月2日最後簽約日，依先前明年費率預告，將降到每度5.1元，6風場20年售購電費將少賺1058億。

能源局發電業籌設許可，需檢附彰化縣府同意函，但彰化縣政府昨未同意，導致這6風場沒有一家可與台電簽約。對於1月2日開工日會不會補件，讓風電商來的及簽約？彰化縣政府建設處長劉玉平強調，「不同意以發展綠能為由，趕在元旦前支持一個讓全民多支付上千億金額方案，元旦以後也不可能去勾選同意」。

劉玉平表示，縣府認為離岸風電業者對於漁會及漁民的承諾並不具體，希望業者能再和漁會漁民溝通；此外，開發商承租海域做為發電基地，須向財政部國有財產署1年繳納交近6億元租金，完全跳過地方政府，若發生任何問題，卻是地方政府與民眾承擔，太不公平。

關心能源議題的台大醫學院教授王明鉅聽到彰化要擋下，直說「太好了！為人民省下1000多億。」。他批評，營建署審查海岸管理法同意許可，通常都要一年，這次為了離岸開發商卻把行政程序、現勘都壓縮在一次會議通過，不到兩個禮拜就完成，「這已涉及圖利，監察院應該要下來調查！」

他批評，內政部長徐國勇不出席海岸管理審議會，是把重要事情當「兒戲」，已經是「怠忽職守」。

對彰化決定不發同意函，能源局官員說：「尊重」，沒有地方同意函，自然2日就不會發出電業籌設許可給業者。請開發商了解，這代表不同團體仍有不同意見，要多去溝通。

(中國時報)