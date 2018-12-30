神卡難經營 只撐1年就退位

2018年12月30日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

2019年信用卡權益縮減整理

「神卡」壽命愈來愈短！擋不住這波信用卡權益大退潮，中國信託Line Pay卡明年回饋率砍到1％，卸下稱霸兩年的「神卡」稱號；另張被稱為網購神卡的國泰世華KOKO iCash，則只撐了一年，今年起回饋條件「大幅改惡」。

過去兩年最夯的「神卡」，莫過於中國信託Line Pay聯名卡，剛上市時打著不限類別回饋3％，狂電市面上所有現金回饋卡，就連從來不給回饋的信用卡刷卡繳稅，同樣擠出1％，讓各家銀行望塵莫及，直呼難以競爭。

即便Line Pay聯名卡去年回饋率縮減至2％，但相較於市面上現金回饋卡約1％～1.5％的行情，仍舊遙遙勝出，卡面上的熊大威力無人能出其右，更帶動中信銀發卡衝上近200萬張，年刷2,500億元的驚人簽帳記錄。

不過，也因回饋率太高，讓中信銀賺足面子卻大虧裡子，因以2,500億元乘上回饋率2％，中信銀一年就少50億元收入。就怕繼續虧下去，明年起縮減優惠至1％，雖然加碼特定產業最高15％回饋，但魅力已大不如前。

另張去年異軍突起的網購神卡－國泰世華銀行KOKO iCash，標榜網購及超商消費回饋5％，每月上限300元，等於每年淨賺3,600元，一時間在信用卡圈成為最受注目商品，更讓國泰世華的數位帳戶有鹹魚翻身之勢。

不過，國泰世華搶在年底前公布新年度方案，被網友批評為「大幅改惡」，主要是增加每月必須新增消費達5,000元，才有指定消費回饋5％的優惠，而且這5,000元排除超商及Line Pay等行動支付綁定。網友說這張卡回饋給的心不甘情不願，不如剪卡算了。

(中國時報)