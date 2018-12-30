含糖飲料課稅有效嗎？財政部存疑

2018年12月30日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

國內學童緊盯螢幕、久坐不動，又愛吃甜食、喝飲料，出現體重過重或肥胖隱憂。立法院法制局12月提出研究報告，其中包含4大建議，除了應實踐校園健康飲食教育、根據實證資料訂定兒少使用3C產品的合理時間及培養學童運動知能及規律運動習慣外，更建議主管機關儘速研議含糖飲料稅的可行性。

對含糖飲料課糖稅，財政部賦稅署副署長吳蓮英回應：「目前沒有規劃。」目前可樂、汽水、咖啡等已經課貨物稅，如果再課糖稅，會有幾個問題，首先會有公平性問題，如果含糖就課稅，為何蛋糕、糖果不課稅？再者，喝這些含糖飲料者很多是低收入的族群，也加重他們負擔。坊間手搖杯目前只課營業稅，未課貨物稅，只課包裝含糖飲料將讓這類商品受打擊。還有效益問題，消費者會為了每瓶課0.5元稅不喝含糖飲料嗎？財政部規劃賦稅需從多面向去考量。

教育部最新統計顯示，我國106學年度國小及國中學童過重及肥胖比率各為27.6%及29.5%，其中國小男童及女童過重及肥胖比率分別為31.3%及23.6%；國中男生及女生過重及肥胖比率則各為33.2%及25.3%。學童肥胖將導致種種健康問題，若不及時處理，不只影響現在，也將危及未來健康，因此提出4大建議。

在課徵含糖飲料稅部分，法制局說明，含糖飲料易致肥胖、蛀牙、身體發炎等，而世界衛生組織2016年發表終止兒童肥胖委員會報告，建議會員國應執行有效的含糖飲料稅捐措施，以減少含糖飲料攝入，且國際針對含糖飲料實施課徵糖稅（捐），目前已執行國家包括英國、美國部分州、墨西哥、法國、匈牙利、愛爾蘭等，為改善學童及國人肥胖問題，建議主管機關儘速研議含糖飲料稅在我國實施的可行性。

對此，藍委李彥秀認為，在「吃的選擇」上做更多基本教育最重要，家長也要有更多更正確的認知。

她接著建議，業者應提供更多註明標示，國人也要清楚瞭解每天能攝取多少糖、卡路里；另外，孩子運動的時間實在太少，所以要從小教育孩子，讓孩子習慣喝開水、有正確飲食觀念；且若只是加一點點錢，不一定能達到效益，「會喝的還是會喝」。

綠委吳焜裕則說，已請國健署研究、探討，到底糖的攝取量多少、跟肥胖的關係，但目前結果尚未出來，一下跳到探討收含糖飲料稅「我想這個快了一點」。

他說，肥胖跟生活習慣等很多因素都有關係，不會只有含糖飲料的問題，小孩子打電動玩具或比較少動，也會比較容易肥胖，這些都應一起探討。

(中國時報)