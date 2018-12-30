台人任陸社區主任助理 違法

內政部擬認定國人赴陸擔任社區主任助理違法。圖為廈門台籍社區主任助理在當地書院推動的「書法志願者活動」。（本報資料照片）

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中國時報
林勁傑／台北報導

大陸廈門海滄區今年一口氣招聘35名台胞「社區主任助理」。由於該職較新興，類似大陸村里長公職。經內政部等相關機關調查後近日認定，社區居民委員會是大陸基層行政組織，國人擔任社區主任助理，原則上構成違反《兩岸人民關係條例》第33條不得任職大陸黨政軍之規定 。但因個案當事人任職情形不同，目前行政調查尚在進行。

類似陸村里長公職

中共近年對台工作重心轉往「青年一代、基層一線」，向台胞分享大陸發展機遇、著重「心靈契合」等。除了廣設青創園區，也針對基層社區工作向台青招手。今年廈門開出的30多個「社區主任助理」職缺，工作類似村里長，對社區進行環境改造、志工培訓，試用期月薪約4萬6000台幣，轉正後年薪約69萬。目前廈門有43名台灣人任該職。

不過，《兩岸條例》第33條第2項明定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得擔任經陸委會會商各該主管機關公告禁止之大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務或為其成員。

事證認定因人而異

自該職務曝光後，內政部與相關機關即展開行政調查，會商後認定，社區居民委員會是大陸基層行政組織，國人任社區主任助理，原則上構成違反《兩岸條例》第33條第2項規定。惟因個案當事人任職情形不同，事證亦有差異，目前行政調查作業尚在進行中，後續處理相關機關仍在共同會商並妥善處理。

相關官員指出，兩岸人才流動是必然趨勢，我方青年如因資訊不對稱而誤觸法令規定，政府可以理解也有責任提醒該職務的性質，以避免違規。

台師不得任行政職

獲聘用者6月就任，七成為35歲以下台青，三成具碩士學歷。主要工作包括提供村居規畫、建築景觀、環境改造，協助規畫社區書院、建設挖掘村史、弘揚中華文化、培育居民義工服務精神等。

至於，未來當中共不斷開放「類公職」予國人時，政府如何認定。相關官員說仍要看職務樣態，即便是公告禁止的機構，但任基層職務不違法。如大陸大學幾乎是公立，但台師僅任教未擔任行政職就無問題。

(中國時報)

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