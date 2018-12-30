CPTPP生效 逾95％貨品免關稅

2018年12月30日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

據日本共同社29日報導，包括日本在內11國參加的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP），於12月30日生效，占全球國內生產總值（GDP）13％、擁有逾5億人口的新經濟圈即將誕生，未來將撤銷區域內農產品及工業品逾95％品種的關稅，在美陸互相加徵關稅等全球保護主義擴大的當下，力爭建立能與之抗衡的自由貿易區。

在CPTPP加盟國之中，日本、墨西哥、新加坡、加拿大、紐西蘭、澳洲等6國將於30日起，撤銷和下調工業品及農產品的關稅，並啟動有關貿易及投資的共同規則。其餘各國也在陸續推進手續。明年1月19日將在東京召開CPTPP生效後的首次部長級會議。泰國及英國也正在考慮加入CPTPP。

共同社指出，對日本而言，CPTPP的生效將推動汽車等工業品出口，也有望實現食品價格下調。但以牛肉和豬肉為中心的廉價農產品流入，則會對日本國內農業帶來考驗。除了政府的支援措施外，農戶也需加強競爭力和開拓海外市場。

CPTPP生效後，日本包括工業品及農產品在內全部品種的逾95％將撤銷關稅。農產品中的稻米、小麥、牛豬肉、乳製品、砂糖（糖料作物）這5個敏感領域，被排除在撤銷關稅對象之外。日本除外的各國未來將對全部品種的超過99％撤銷關稅。

共同社稱，美日明年將啟動圍繞關稅的雙邊談判，牛肉和豬肉、汽車等將成為主要議題。2017年退出TPP的美國，其農作物不能享受區域內關稅下調的好處，相較歐洲處於不利。美國顧及國內的相關行業團體，力爭盡早談妥關稅議題。日本有意勾起美方的焦慮情緒，在談判桌上占據優勢，還將敦促美國重返TPP。

繼CPTPP之後，明年2月日本與歐盟的《經濟夥伴關係協定》（EPA）也將生效，日本的貿易戰略將迎來新局面。

(中國時報)