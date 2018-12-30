CPTPP生效 逾95％貨品免關稅

友善列印
中國時報
／綜合報導

據日本共同社29日報導，包括日本在內11國參加的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP），於12月30日生效，占全球國內生產總值（GDP）13％、擁有逾5億人口的新經濟圈即將誕生，未來將撤銷區域內農產品及工業品逾95％品種的關稅，在美陸互相加徵關稅等全球保護主義擴大的當下，力爭建立能與之抗衡的自由貿易區。

在CPTPP加盟國之中，日本、墨西哥、新加坡、加拿大、紐西蘭、澳洲等6國將於30日起，撤銷和下調工業品及農產品的關稅，並啟動有關貿易及投資的共同規則。其餘各國也在陸續推進手續。明年1月19日將在東京召開CPTPP生效後的首次部長級會議。泰國及英國也正在考慮加入CPTPP。

共同社指出，對日本而言，CPTPP的生效將推動汽車等工業品出口，也有望實現食品價格下調。但以牛肉和豬肉為中心的廉價農產品流入，則會對日本國內農業帶來考驗。除了政府的支援措施外，農戶也需加強競爭力和開拓海外市場。

CPTPP生效後，日本包括工業品及農產品在內全部品種的逾95％將撤銷關稅。農產品中的稻米、小麥、牛豬肉、乳製品、砂糖（糖料作物）這5個敏感領域，被排除在撤銷關稅對象之外。日本除外的各國未來將對全部品種的超過99％撤銷關稅。

共同社稱，美日明年將啟動圍繞關稅的雙邊談判，牛肉和豬肉、汽車等將成為主要議題。2017年退出TPP的美國，其農作物不能享受區域內關稅下調的好處，相較歐洲處於不利。美國顧及國內的相關行業團體，力爭盡早談妥關稅議題。日本有意勾起美方的焦慮情緒，在談判桌上占據優勢，還將敦促美國重返TPP。

繼CPTPP之後，明年2月日本與歐盟的《經濟夥伴關係協定》（EPA）也將生效，日本的貿易戰略將迎來新局面。

(中國時報)

台人任陸社區主任助理 違法 被扣紅帽 民間和平使者心沉重

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。