被扣紅帽 民間和平使者心沉重

2018年12月30日 04:10 中國時報 陳君碩 ／台北廈門報導 記者／台北廈門報導

內政部認定赴廈門發展的數十位台籍社區主任助理（社助），違反《兩岸人民關係條例》，台籍社助29日受訪表示，這是極為基層的工作，跟黨政軍無涉，認定違法「扣的帽子有點沉重」；社助強調，他們工作合約的甲方是大陸民間企業，非政府部門，角色就像是兩岸民間交流的和平使者，不但不會被「統戰」，還可以反過來讓台灣人去影響大陸民眾。

內政部及陸委會認為社助一職，原則上違反《兩岸人民關係條例》第33條第2項規定，但會因任職情形有不同的事證。一名資深社助表示，此職務被蔡政府「盯上」以來，不時被關切，如8月內政部發函給社助的問卷調查，要求交代清楚工作內容，就給不少社助及其家人帶來壓力，他透露，這兩年到廈門的40多位社助中，已經有5、6位因感受到台灣政府壓力而自行離職。

該社助表示，當初廈門在招聘此職務，就知道有些程序細節會被台灣作文章，因此面試本來要在台灣，最後改成視訊面試；工作合約的甲方，也非大陸政府部門，而是民間企業廈門海旅海安公司，如今仍被認為違法，讓社助感慨，幫他們解決問題的是大陸政府，製造問題的，反而是台灣政府。

一位30多歲的社助表示，他的主要工作是書院再造，更多的是人文情懷，沒有政治，與當地學童有密切互動，是非常單純的民間交流，無關黨政軍，也因此讓許多孩童對台灣人留下好印象。他認為蔡政府害怕大陸統戰，但這個工作反而是台灣人影響大陸人較多，若被認定違法，「扣的帽子有點沉重！」

另一位社助說，陸委會要以此「勸退」，那台灣是否有相應吸引力的工作，「如果有更好的待遇我當然願意回台灣啊！」他認為社助扮演的是兩岸民間交流的和平使者，如果政府要誣告自己人民，反而更證明心中沒有人民。

(中國時報)