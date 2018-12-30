埃及恐攻 遊覽車被炸4死12傷

2018年12月30日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

埃及一輛觀光巴士28日經過世界知名的吉薩金字塔附近時，一枚藏在路邊的炸彈突然爆炸，造成至少4死12傷。死者包括3名越南遊客和1名埃及導遊；傷者則為10名越南遊客及1名埃及駕駛。事發後尚未有組織宣稱犯案，不過埃及安全部隊29日在吉薩省和北西奈省展開拂曉突擊，擊斃40名疑似恐怖分子。

埃及內政部29日發表聲明，吉薩省2起突擊行動，擊斃了30名恐怖分子，在北西奈省則擊斃10名恐怖分子。此前一天，埃及驚傳一年多來第一起外國遊客遭受攻擊事件，被炸的巴士距離世界知名的吉薩金字塔不到4公里。

當地時間28日下午6時15分左右，一輛載有15名越南遊客和2名埃及本地導遊與司機的觀光巴士，在行經開羅郊區馬瑞尤提雅街時，藏在牆邊的炸彈突然爆炸。巴士嚴重損毀、擋風玻璃碎裂，大量沾滿灰塵的碎片散落一地，現場一片混亂。

一名41歲女性乘客驚魂未定地說：「當時我們正要前往吉薩金字塔看聲光秀，突然聽到一起爆炸聲，實在太可怕，所有人都驚聲尖叫。我已經不記得之後發生什麼事了。」

埃及總理馬德布利前往醫院探望傷患，並指示為傷者提供必要的醫療協助。他強調，埃及的旅遊路線在埃及安全部隊的保護下非常安全，但遭炸彈攻擊的巴士偏離了安全路線。司機則聲稱，他沒有偏離慣用路線行駛。

埃及安全部隊隨後赴現場展開調查。消息人士稱，爆炸裝置很可能是遙控引爆。美國國務院發言人帕拉迪諾譴責這次攻擊，表示：「我們與埃及人民一起消滅恐怖主義，並支持當局盡快逮捕凶嫌。」

自前總統穆巴拉克在2011年被推翻後，伊斯蘭武裝分子多年來在西奈半島進行叛亂活動，在當地屬少數族群的基督徒和遊客亦遭殃，嚴重影響埃及的旅遊業。2017年7月，埃及紅海海濱城市胡爾加達一度假村曾發生遊客遇襲事件，造成2名烏克蘭籍遊客死亡、4名外籍遊客受傷。

(中國時報)