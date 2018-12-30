展望2019 習：深化兩岸各領域交流

2018年12月30日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

大陸全國政協29日上午舉行新年茶話會，大陸國家主席習近平在展望明年兩岸關係時表示，要推動兩岸關係和平發展，深化兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞親情。另方面，明年大陸全國兩會時程也出爐，第13屆全國人大2次會議將於3月5日在北京召開；全國政協13屆2次會議，則是3月3日在北京登場。

29日的政協新年茶話會上，習近平在回顧2018年時，在涉台部分提到「我們堅持一個中國原則和九二共識，增進兩岸人民福祉，堅決反對台獨勢力及其分裂活動」；在展望2019年時習表示，「我們要推動兩岸關係和平發展，深化兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞親情。」

大陸29日也宣布明年的全國兩會開幕時間，一如既往，全國政協會議將於3月3日召開，全國人大會議將於3月5日召開。

另方面，大陸全國人大常委會第七次會議，歷經一周於29日閉幕，也進行了「法案大清倉」，一共討論37項議程，其中法律案的審議占了大半，通過了《關於修改農村土地承包法的決定》，《耕地占用稅法》，《車輛購置稅法》，新修訂《公務員法》等，大陸國家主席習近平簽署主席令予以公布。

大陸全國人大常委會委員長栗戰書在會議完成有關表決事項後指出，這次會議1/3左右的議程和改革密切相關，涉及多個領域的改革事項和20多部法律。

一是修改《農村土地承包法》，審議國務院關於農村土地改革試點工作的2個總結報告，決定再次延長有關授權期限，初次審議《土地管理法》、《城市房地產管理法》修正案草案，推動農村土地制度改革取得重大進展。

二是審議通過《耕地占用稅法》、《車輛購置稅法》，審議《資源稅法草案》，聽取《個人所得稅專項附加扣除有關情況報告》，落實稅收法定原則。

三是全面修改《公務員法》，推動中國特色公務員制度改革完善；四是分別通過4個決定，對《產品質量法》等17部法律有關規定進行修改，統籌推進機構改革和「放管服」、醫療保險制度等改革。

(中國時報)