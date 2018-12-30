絢爛照空汙 跨年放煙火兩難

雲林劍湖山世界跨年煙火秀連續3天，要讓遊客看個過癮。（許素惠翻攝）

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中國時報
／綜合報導

2018進入尾聲，各地跨年活動如火如荼準備中，因空汙議題發酵，辦不辦煙火秀，各縣市不同調。著名的「台北101煙火」今年如常舉行，仍發射1萬6000發；台中市府與麗寶樂園則響應環保，延續去年不放煙火作法，高雄市府也表示不鼓勵，並派稽查人員監控義大世界煙火秀是否造成空品問題。

中興大學環工系教授莊秉潔表示，依近年來數據顯示，台北101跨年煙火下風處PM2.5均飆高，信義計畫區至古亭都在受影響範圍內，且持續半小時至1小時，算是很大的汙染，濃度也會讓民眾感到不舒服。

民眾喜歡 柯P只能減量

輔大公共衛生系副教授劉希平說，若施放煙火時大氣擴散不佳，汙染程度就會加劇，建議煙火可依大氣擴散情形彈性施放，不必一定要全放完。

台中市、麗寶樂園不施放

台北市長柯文哲4年前剛上任時，曾直言「非常反對舉辦煙火一次性活動」，但去年底受訪改口稱，「民眾喜歡，無法完全取消，只能逐步減量」。環保局表示，今年台北101煙火秀比照去年發射1萬6000發，較前年減半，另搭配號稱全台最大的LED屏幕，以燈光秀彌補煙火效果。

台中市府去年即宣布跨年活動不再施放煙火，今年延續不放煙火，麗寶樂園度假區也配合市府政策，今年跨年夜與去年一樣不放煙火，以全台最大摩天輪絢爛奪目的燈光秀，搭配精彩跨年晚會活動及延續去年的花卉主題等，與民眾歡樂迎接2019年。

創商機 劍湖山湧5萬遊客

雲林劍湖山世界今年跨年煙火秀結合國寶布袋戲大師黃俊雄偶戲，推出「萬劍齊發，史豔文叱吒劍湖山」，12月29日至31日合計將發射2萬8888發，共長達1088秒，預計吸引4、5萬人次遊客入園，外圍遊客至少20至25萬人次。

高雄義大世界則推出「紫耀義大，義起享樂」3D藝術跨年煙火秀，今年預計施放999秒煙火，打造全台首創大型矩陣煙火；高市環保局則表示，為維持空品，建議盡量不要放煙火，當天稽查人員會持續監控空汙品質，並將即時數值公布於環保局臉書。

(中國時報)

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