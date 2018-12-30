不跟風 3縣市玩出新商機

2018年12月30日 04:10 中國時報 譚宇哲 、 徐養齡 、 曹婷婷 ／綜合報導 ／綜合報導

跨年煙火是每年國內外新聞版面的焦點，在全球持續瘋煙火的氛圍下，新北市、新竹市與台南市都選擇不跟進，新北市更連續8年舉辦歡樂耶誕城系列活動，透過藝術造景、市集、演唱會、親子遊樂設施等，將節慶氣氛從耶誕前夕延續到隔年元旦，創造出比曇花一現的煙火，更持久絢爛的冬季樂園，亦帶動觀光人潮和商機。

新北市觀旅局指出，新北歡樂耶誕城將活動時間拉長超過1個月，每周都有特定活動，吸引不同客群，即便首次舉辦時不被看好，但人次卻連年成長，從2011年的25萬人次逐年增加，去年已創下520萬人次參觀、41.6億商機的驚人紀錄，也被時尚雜誌哈潑時尚（Harpers Bazaar），評選為「全球最令人驚豔的19棵耶誕樹」之一，更讓台灣榮登日本2018年耶誕節海外旅行目的地排行榜第1名，成為日本人耶誕節海外旅遊首選。

新竹市長林智堅4年前甫上任時，就把跨年活動調整為「感恩季」，且連續4年舉辦，今年以「有你真好Thank You！」為主軸，推出「感恩季圓心願˙愛無限」、「耶誕點燈」、「耶誕市集」及「感恩耶誕晚會」等，還特別結合公益，與9家百貨量販業者合作推出「認購心願卡」，協助完成433位弱勢兒童少年們的心願，取代砸錢又不環保的煙火秀。

台南市則自縣市合併以來，主打低碳環保訴求，跨年晚會不再施放煙火，並推出「跨年3部曲」，由北門井仔腳賞夕陽打頭陣，二部曲為跨年晚會，壓軸的第三部曲則是二寮迎曙光，一路從晚上high到天亮；此外，虎頭埤風景區也舉辦元旦升旗暨健行，邀民眾健康迎接2019年到來。

(中國時報)