煙火的美麗與哀愁 考驗當政者

2018年12月30日 04:10 中國時報 張立勳

跨年煙火的爭議，除了經費，就是環保議題，近年空汙問題在台灣逐漸受到重視，去年更有11縣市決定不施放煙火，但從觀光和商業活動面向來看，台北101煙火不但能促進地方經濟，甚至讓台北在國際媒體上宣傳放送，施放煙火的美麗與哀愁，一刀兩刃的兩難，考驗當政者深思找出平衡點。

各地政府爭相舉辦跨年晚會，除了以主打藝人卡司作為亮點外，更多以煙火設計或燃放秒數長短相互較勁，尤其台北101大樓落成後，隨即成為全台指標性的跨年煙火地點。

去年空汙議題受到民眾重視，中南部居民發起「反空汙大遊行」，包括桃園、台南與高雄等11縣市因而決定不放煙火跨年，台北市雖將施放量從3萬發減為一半，但並未打算停止施放，市長柯文哲甚至說「1天不放煙火，空氣也不會因此改善」引發議論，由於他上任之初曾公開表態不支持施放一次性煙火，被質疑為討好年輕人決策「髮夾彎」。

2017年跨年夜，在空汙與煙火施放後的懸浮微粒效果加乘下，台灣籠罩在嚴重「紅害」空汙下，成為「史上最髒跨年夜」，然而跨年煙火同時帶來偌大觀光和經濟效應，要全面取消放煙火，恐怕是件難事。

台北101今年將祭出超過300秒的跨年煙火秀，當天信義區飯店訂房率已達9成，儘管101的觀景房要價不菲，對旅客仍有吸引力，且幾乎都已售出，外國旅客甚至占8成；台北101跨年效益，每年吸引上百萬人在台北市民廣場一起倒數，人潮甚至外溢到新北、桃園旅館。

施放煙火當下雖然會加乘空汙嚴重度，但同時帶來龐大商機也是事實，遏止空汙與發展觀光的兩難，短期內恐怕無解，但如何在兩者間取得平衡，是為政者應深思的重大課題。

(中國時報)