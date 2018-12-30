元旦迎曙光 台東中南部機會大

2018年12月30日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

周二就是元旦，迎曙光、看日出是第一個重頭戲。根據台北市立天文館精算，明年全國第一道曙光會出現在台中市南湖大山，時間清晨5時7分，平地是蘭嶼龍頭岩的5時12分，台灣本島平地則為台東縣三仙台的5時15分。

而全國最早的日出是在花蓮縣的新康山（標高3324公尺），時間為上午6時28分，平地則是蘭嶼龍頭岩的6時32分秒，台灣本島則為墾丁鵝鑾鼻燈塔，時間6時35分。台北市的第一道曙光則出現在5時17分、日出時間為6時38分。

天文館解釋，曙光和日出不同，依出現順序是：天文曙光、航海曙光、民用曙光、日出。第一道曙光是指天文曙光，但肉眼還感覺不出，要到航海曙光出現，才會察覺天空變亮，民用曙光則是天色大亮，日出是太陽上緣接觸地平線，並且開始見到其盤面。

天文館研究員張桂蘭表示，曙光、日出時間都與經緯度、海拔高度有關。由於冬季太陽直射南半球，元旦當天在偏東、偏南、偏高的地方，會比較早看到曙光或日出。若要了解各地曙光、日出精確時間，可上天文台網站查閱「元旦曙光互動地圖」。

想看曙光、日出需要天氣配合，氣象局預報員程川芳表示，北部、東部因雲量偏多、下雨機會大，看到曙光、日出的機會很低。中南部和台東縣的南半部天氣較佳，可能有機會迎曙光、看日出，尤其阿里山、墾丁、蘭嶼、三仙台等風景區均可一試。

程川芳說，菲律賓東方的熱帶性低氣壓已錯失升格為颱風的可能性，因此今年就是29颱確定。加上熱低壓的路徑往南移動，南方雲系影響台灣的範圍縮小，跨年、元旦期間，桃園以南的天氣將稍微轉好。不過今天仍受到強烈大陸冷氣團影響，清晨北部可能出現11℃左右的低溫，且水氣增加，雨勢將比昨天明顯。

(中國時報)