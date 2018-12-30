15家樂園優惠包山包海

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中國時報
／台北報導

元旦假期台灣15家樂園業者結合公共運輸推出跨年優惠方案，包括門票免費或搭乘公共運輸享門票優惠等，其中麗寶樂園、劍湖山世界及義大世界都有精彩跨年煙火晚會，九族文化村則有耗資6億打造最新的西班牙海岸試營運，與大家一同迎接2019年。

交通部觀光局指出，從12月29日至2019年1月1日，雲仙樂園、六福村、萬瑞森林樂園、西湖渡假村、麗寶樂園、東勢林場遊樂區、泰雅渡假村、九族文化村、劍湖山、尖山埤江南渡假村、義大世界、8大森林樂園、綠舞莊園日式主題遊樂區、遠雄海洋公園、怡園渡假村等15家業者，都推出優惠方案。

六福村為歡慶40周年慶，凡民國出生年月日或身分證字號，含數字4、0任一碼，立即享有六福村購票520元優惠（原價999元），活動限本人使用，使用時須出示身分證。九族文化村耗資6億、歷時6年打造的西班牙海岸試營運，西班牙高第宏偉建築和五大遊樂設施體驗磅礡登場，一票到底加量不加價，給遊客最原汁原味的西班牙在地體驗。

泰雅渡假村則可享受遊園、泡湯、天空步道、看表演，每人門票199元。義大世界歡慶跨年，第2人199元，12月31日晚上6時30分至9時30分，舉辦「派對動物」跨年限定版夜間活動，大人、小孩通通299元，還能免費欣賞999秒的3D藝術跨年煙火秀。

10人以上團體，則可以到萬瑞森林樂園購買399元的山訓漆彈套票，可體驗攀岩、垂降、雙索、三索、漆彈定靶等項目。

也有業者與公共運輸結合規劃優惠方案，搭乘大眾運輸前往小人國、六福村、西湖渡假村、麗寶樂園、東勢林場、九族文化村、劍湖山世界等遊樂區，可享門票優惠或獲得抵用券，詳細優惠內容可於全台主題樂園網（http://www.themepark.net.tw/Taiwan）查詢。

(中國時報)

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