金彩2018 戴資穎后塞雷

2018年12月30日 04:10 中國時報 李弘斌 、 黃及人 、 黃邱倫 、 陳筱琳 、 鍾亞芳 ／專題報導 ／專題報導

台灣體壇今年大豐收，於雅加達-巨港亞運拿下17金19銀31銅的隊史次佳成績，除了羽球「世界球后」戴資穎持續風光，體操與球類團隊也有突破性演出。中時「運動天地」特地整理年度十大體育要聞，讓讀者回味體壇成果豐碩的一年。

1.戴資穎亞運首金 全年奪8冠

戴資穎去年穩坐球后寶座，今年持續風光，全年奪下8冠，包括我國首面亞運羽球金牌，期間締造世界女單最高31連勝，生涯盤據球后周數也達100大關，讓她在精英獎擊敗「舉重女神」郭婞淳，榮膺最佳女運動員。國人接著引頸期盼的，就是2020東京奧運羽球金牌。

2.亞運17金 20年來最佳

中華代表團今夏在亞運斬獲17金19銀31銅，成績僅次於1998曼谷亞運。而17面金牌當中，有10面是奧運種類，射擊、體操和空手道各2金，跆拳道、舉重、羽球和射箭各1金，含金量為歷屆之最。

3.運動員怒吼 東奧公投沒過

體壇今年風光背後暗潮洶湧，主要是「飛躍的羚羊」紀政發起的東奧正名公投，除了讓對岸跳腳，運用政治力取消明年在台中舉辦的首屆東亞青年運動會，國際奧會也3度來函警告，迫使罕對政治表態的現役國手們站出來公開反對。最終公投反對票占54.8％，沒能過關，我國也保住以中華台北參加國際賽事的權利。

4.體操大突破 亞運2金1銀1銅

台灣過去亞運體操累積7面銅牌，今年在雅加達卻有歷史性的突破！唐嘉鴻先於地板摘下我國首銀，「鞍馬王子」李智凱隨即將最佳紀錄推升到金牌，老將陳智郁在吊環帶傷上陣，以銅牌完美退役，隔天唐嘉鴻又於單槓奪金，體操抱回隊史最佳的2金1銀1銅。

5.男籃排、女足重返亞運4強

在俗稱「大球」的團隊運動賽事，台灣近年來表現一般，這次卻有4隊打入亞運前4，其中男排、女足都等了20年，男排更是一舉得銅。男籃則是相隔48年重返亞運4強行列，獲得殿軍也是我國自1990年重返亞運以來的最佳成績。

6.協會改選 體改首階段完成

隨著中華足協在10月6日完成改選，由台日關係協會會長邱義仁當選，國內所有特定體育團體（單項協會）終於在國民體育法修正後完成改選，宣告體育改革第一階段完成。但第一階段「民粹式」改革也遭到不少批評，留待「體改2.0」繼續改進。

7.林子偉開轟 11年來台人首發

「海嘯哥」林子偉今年9月22日對印地安人敲出大聯盟生涯首轟，成為繼郭泓志、胡金龍之後，第3位在大聯盟轟出全壘打的台灣人，上1支竟已是11年前。由於紅襪最終贏得世界大賽冠軍，林子偉也成為繼王建民之後，第2位獲得冠軍戒指的台灣好手。

8.中職首場完全比賽終於出爐

今年是中華職棒第29年，投手最高榮譽「完全比賽」終於首次出現！統一獅左投瑞安在10月7日完投9局，連續解決中信兄弟27人次打者，比賽最後由郭阜林在9局下以「再見全壘打」畫下句點，讓這場完全比賽成為經典中的經典。

9.挑戰日職 王柏融加盟火腿

打中職4年當了兩次「四割男」後，桃猿「大王」王柏融今年球季結束後正式挑戰日職，以3年總值400萬美元合約加盟北海道日本火腿鬥士。由於過去中職輸出日職的曹竣崵、陳文賓、林英傑、林恩宇、吳偲佑都沒能成功，更讓大王肩負擦亮中職招牌的重任。

10.桃猿連4半季封王 中職新猷

Lamigo桃猿今年再度包辦上下半季冠軍，成為中職史上第1支連續4個半季封王的勁旅，最終也於台灣大賽4比2擊退統一獅，衛冕成功並抱回5年來第4座總冠軍。然而，隨著王牌打者王柏融轉戰日職，桃猿明年尋求3連霸也有全新考驗。

(中國時報)