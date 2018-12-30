越洋取經 大一號譚傑龍更像樣

2018年12月30日 04:10 中國時報 陳筱琳 ／專訪 ／專訪

譚傑龍（Jonah Morrison）小檔案

今年自泰山高中畢業的台英混血籃球好手譚傑龍，選擇前往加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）迎接下一個挑戰，最近學校放耶誕假期，他也回台灣10天放鬆一下，不但回母校泰山高中拜訪，HBL高中籃球聯賽複賽期間更特地南下高雄替學弟加油。

有段日子不見，譚傑龍長高2公分、重了約10公斤，而球隊明年可望來台打瓊斯盃，台灣球迷有機會可以看到譚傑龍的成長。

分享高中和大學籃球的不同，譚傑龍說：「那邊球風和HBL很不一樣，HBL打速度戰，到了UBC是比較注重系統戰，而且HBL是不同階段短時間密集出賽，UBC一星期就打兩場比賽，每周訓練就是針對當周對手去準備，HBL則是每一階段賽前會練個三、四套，針對場上狀況去變化使用。」

譚傑龍並說，所屬的UBC籃球隊陣中好手相當多，例如加拿大U17世青國手、大二學長薛佛德（Grant Shepard）是國家隊積極培養的好手，之前練球時譚傑龍就體驗過被學長「顏扣」的震撼教育。

球場下這些學長挺照顧譚傑龍，例如跟他感情不錯的中國大陸籍學生兼隊友戴常春，兩人會用中文溝通，譚傑龍補充：「Charles（戴常春英文名）最後一年待在學校了，他蠻照顧我的，在我來之後會關心我練球狀況，提醒我何時該做什麼。」

譚傑龍表示，他計畫就讀運動心理學系，接下來的目標是爭取獎學金和新秀隊，「能夠爭取到這兩項對我都會是很大的肯定、認同。」

譚傑龍27日晚間搭機回加拿大，所屬的UBC的吉祥物是「雷鳥」，本季目前17場正式比賽只輸過2場、正值8連勝，2016年來台參加過台灣師大主辦的國際名校籃球邀請賽，當時還帶走冠軍，明年UBC可能會來台灣參加瓊斯盃，屆時台灣球迷有機會欣賞再次這支加拿大大學勁旅。

(中國時報)