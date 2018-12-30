眼鏡俠統治禁區 光復首闖8強

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中國時報
／高雄報導

107學年HBL高中籃球聯賽12強複賽本周在高雄巨蛋、高雄中學體育館進行6天激戰，光復高中在「眼鏡中鋒」喬楚瑜守護禁區的幫助下，累積4勝1敗，以A組分組第一之姿、隊史首闖HBL8強。

喬楚瑜「眼鏡俠」造型在場上相當顯眼，他近視300多度，父母擔心戴隱形眼鏡會導致眼睛感染細菌，建議他戴眼鏡打球，也成了他個人特色，身高198公分的他是光復「禁區守護神」，複賽5戰平均15.2分、18.4籃板、2.2阻攻，對治平高中一戰更是拉下33記籃板。

光復複賽前兩戰擊敗泰山高中、東山高中，第三戰雖然無法越過第三座「高山」南山高中，但喬楚瑜的表現被南山教頭許時清稱為「喬神」，他自己謙虛說不敢當，回想自己高二時挨教練罵，一度賭氣甩球離開球場，就落下難過淚水，感謝教練沒放棄他，帶著他成長，光復教練陳定杰更是開心老天爺在他帶領球隊時，能夠出現喬楚瑜這個可造之材。

衛冕軍松山高中是HBL人氣球隊，複賽和另一強隊能仁家商同屬B組，兩隊本季從預賽開始就一路連勝，複賽分組賽最後一場交手，能仁靠著全場16記三分球砲轟松山高中，最終92：78賞了松山高中本季首敗，能仁以開季8連勝之姿晉級8強，隊上U18亞青國手林彥廷受球迷歡迎，離開球場時被大批球迷包圍要合照。

複賽分組循環賽及外卡賽結束，確定晉級男甲8強的隊伍為光復高中、南山高中、東山高中、能仁家商、松山高中、青年高中、南湖高中及高苑工商，HBL男女8強賽將於明年2月18到25日於台北和平籃球館及台北體育館進行。

(中國時報)

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