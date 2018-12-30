六福皇宮廚師 搶銀行贖賓士

2018年12月30日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

警方調閱監視錄影器擴大追查，29日傍晚循線逮獲涉嫌行搶陽信銀行的游姓男子。（王揚傑翻攝）

五星級威斯汀六福皇宮絲路宴主廚游甯鈞，因積欠百餘萬元債務，前天向飯店請病假後，騎著贓車、攜帶玩具槍行搶新北市板橋區篤行路三段陽信銀行，並在搶得334萬餘元後贖回典當的賓士車，但警方29日上午掌握搶嫌身分，並在游某住處布下天羅地網，在他返家之際攔車開3槍逮人，短短28小時內偵破這起搶案。

28日下午1時許，游甯鈞騎著上午在板橋後埔地區偷來的贓車至板橋篤行路陽信銀行，他先跳進櫃台搜刮現金，隨後又亮出酷似真槍的玩具槍恐嚇行員「哪邊還有錢？」行員迫於無奈帶他到後方的小房間、金庫，游男在搜刮金庫內現金後迅速衝出銀行，騎上未熄火的贓車逃逸無蹤。

循監視器鎖定搶嫌

警方調查，游得手後從堤外便道騎乘機車往蘆洲地區，在成蘆橋下將機車棄置停車格內，疑似作案用的玩具槍就插在駕駛座前的置物箱內。警方昨日除循線前往現場採證，並在附近流動廁所內找到游男換下的衣服、鞋子及手提袋，並在過濾相關監視錄影畫面後鎖定犯嫌身分。

游甯鈞在成功搶得334萬元後，以90萬元贓款贖回日前向北市某當舖典當的賓士C-Class轎車，並在昨日正常前往六福皇宮上班，卻沒想到警方早已透過分析監視錄影畫面及相關跡證，掌握他的身分。

昨日幹員掌握游某行蹤，在他返回板橋大觀路一段28巷住處附近時攔車逮人，游甯鈞見狀一度試圖拒捕，並猛踩油門意圖衝撞，警方先對空鳴槍，再朝輪胎連開2槍，游男只得乖乖就範，幹員也從後車廂內起獲剩餘贓款244萬元，將他帶回偵辦。

警開3槍逼嫌就範

警方指出，由於搶匪熟悉當地地形，且偷車、搶劫銀行都與板橋有地緣關係，才能在清查過濾線索後迅速鎖定游嫌身分，進而在28小時內偵破搶案，目前正漏夜訊問游男釐清案情。

台北威斯汀六福皇宮昨日晚間發表聲明指出，游甯鈞本月26日至28日請病假，昨日正常上班並無異常，發生此事公司深表遺憾並即日起予以停職，若確涉及重大違法將予以免職。

(中國時報)