犯案後滅跡只半套 難不倒警方

2018年12月30日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

板橋陽信銀行搶案迅速在28小時破案，警方解釋，主要是因為搶嫌游甯鈞並非傳統計畫型犯案模式，應是一時走投無路，臨時起意，因游嫌作案得手後不像一般罪犯展開逃亡，而是如常返家、上班，一經鎖定，短時間內落網是意料中，事後證實游嫌是因投資失利、積欠賭債才鋌而走險。

資深刑警表示，一般銀行搶匪都是事先經過事前縝密籌畫，從作案路線、逃亡路線至藏匿地點都計畫清楚，反觀游嫌雖經多次換車、繞路和變裝，但警方地毯式調閱監視器，很快就鎖定搶匪相貌；循線一路追查，發現游嫌竟未逃亡，此時只待身分確認，就能立即逮人。

據了解，游嫌疑因投資失利及賭債損失數百萬元，故將賓士轎車典當，並在缺錢孔急的情況下計畫行搶銀行。游嫌藉住在板橋地利之便，選擇篤行路三段的陽信銀行犯案，雖然刻意繞路去蘆洲棄車和變裝，但警方專案小組往犯案時間前後擴大調閱監視器，不久後就掌握游嫌的相貌，也鎖定他住在板橋區。

專案小組雖已有游嫌的相貌及住處範圍，但仍無法確認身分抓人，直到警方持續調閱監視器時，發現游嫌竟開著贖回的賓士車出門，立即調閱車籍資料比對，發現車主和搶嫌確認是同一人，於是立即展開緝捕行動，順利偵破此件銀行搶案。

五星飯店威斯汀六福皇宮即將在年底熄燈，總員工數500多人，卻在飯店走入歷史前夕，爆發游甯鈞涉及搶案的負面消息，據了解，游本在轉調六福其他品牌的72人名單內，令外界質疑犯案是否和飯店熄燈有關，警方也將進一步了解。

(中國時報)