陪你一起變老 爺奶歌舞展活力

2018年12月30日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

日本導演流山兒祥長年帶領樂齡劇場，今年初來台演出作品《演吧！！十二夜》，讓爺奶們在舞台上大談戀愛，大唱演歌加上華麗歌舞，更顯青春活力。（高雄市文化局提供）

享譽國際的日本導演流山兒祥，長年透過不同年齡層演員，試驗肢體的可能性，他所帶領的樂塾劇團，近期更名為「樂劇團」，成員從45歲至60歲，正式變成清一色60歲以上的演員，今年初在台演出改編自莎翁經典的《演吧！！十二夜》，爺奶們在舞台上大談戀愛，大唱演歌加上華麗歌舞，更顯青春活力。

高齡表演者 具獨特表現力

流山兒祥表示，「排練過程中，有些演員因為年紀大而記不住台詞，需多練習幾次，但不同年齡層，有不同的表現力，劇場不只屬於特定年齡層，而是屬於每個人。」

流山兒祥在日本成立流山兒☆事務所，自1984年開始，長期為高齡退休人口開設演員表演課程，1997年創立樂塾劇團，入團者規定需在45歲以上，不只讓銀髮族實現演出夢想，也在日本掀起一股高齡劇場風潮，過去也曾經來台演出《女人的和平》，展現樂齡劇場的活力。

與青年合作 激盪不同火花

現高齡71歲的流山兒祥，不只推動高齡劇場，也密切和台日兩地青年創作者合作，並在台密切與阮劇團、北藝大戲劇系交流，帶領青年學子共同創作，相互碰撞出不同的火花。

(中國時報)