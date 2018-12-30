2018年12月30日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

林倩羽將喜愛的裝飾藝術風格和服裝設計融入創作的漫畫中，描繪〈創作〉的歷程，猶如爬上色彩繽紛的靈感之山。（林倩羽提供）

當美漫英雄變成電影、日漫創造ACG商機席捲全球，台灣漫畫也不斷有新秀投入創作，在全球舞台獲得佳績。世界第三大「法國安古蘭國際漫畫節」日前公布新秀獎20強入選名單，今年有2位台灣漫畫家陳沛珛、林倩羽入選，將與其他18位法國漫畫家競逐前三名。

陳沛珛曾出版繪本《一直一直躺著睡》，也曾參與《CCC創作集》，2016年獲選到安古蘭駐村。繼2015年以〈牙齒〉入選新秀獎後，她今年再以拼貼、插畫風的〈大排長龍〉獲評審青睞，也是第2位兩度入選新秀獎的台灣漫畫家。林倩羽去年以〈白日夢〉入選安古蘭數位漫畫獎項，今年再以帶有裝飾藝術風格的漫畫〈創作〉入選新秀獎。

〈大排長龍〉風格自在

〈大排長龍〉源自陳沛珛自己出門時的感受，主角走到哪裡都遇到滿滿的人龍，「我的工作時間彈性，偶爾才會碰到上下班時趕捷運的人潮。不過臉書上常看到有人拿飲料拍照，說排了一小時終於排到了，或是為了吃拉麵排了幾小時，我才發現因為上班很苦悶，所以下班後願意去排隊吃美食的人其實很多。」

陳沛珛表示，她創作的主題多是「人與人的關係」，「這次是在很自在、好玩的心情下創作的，想畫什麼就畫，甚至不打草稿，用比較有機、拼貼感的風格，再串成一個故事。」

〈創作〉找靈感埋彩蛋

首次入選新秀獎的林倩羽，用〈創作〉描繪一位漫畫家尋找靈感的過程，她更在畫面裡埋了大量與自己相關的小彩蛋，像是喜歡的歷史文物、霹靂布袋戲和服裝設計，分鏡更是參考喜愛的巴黎裝飾藝術博物館，「去年在那裡看到一件展品，像是玻璃彩繪窗，讓我想到可以當成分鏡使用，9格拼成一頁完整的畫面。」

林倩羽從小就喜歡畫畫，祖父母是洋裁師傅，專門做訂製服。她在耳濡目染下對藝術很感興趣，高中時讀服裝設計，大學則念多媒體動畫，如今自由接案工作，「我很希望能把漫畫、動畫跟服裝設計融合在一起，像是最近就在畫以1920年代裝飾藝術或《大亨小傳》風格為主題的作品。」

第46屆法國安古蘭國際漫畫節將於明年1月24日起舉辦，每年都會舉辦漫畫新秀獎，挖掘有潛力的新人。自2013年以來，已經有7位台灣漫畫家入選新秀獎前20強，自2015年以來更是每年都有台灣漫畫家入選。

(中國時報)