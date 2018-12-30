逾4成大學生沒談過戀愛

2018年12月30日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

戀愛不再是大學生必修學分？世新大學公布一項大學生對愛情的看法結果顯示，沒有戀愛經驗的大學生超過4成，且逾7成學生面對愛情態度隨緣、可有可無，愛情草食現象日趨明顯，學者認為，其反映出感情教育不足，青年不把愛情當回事。

世新大學愛情教育與研究中心以「2018年當代大學生的愛情理想與現實」為題，針對1255位大學生進行調查，結果發現，在婚姻計畫方面，大學生有結婚計畫為53.9％，沒有結婚計畫為7.3％，另有38.8％的人表示不確定。

至於現有的戀愛狀態，41.1％的大學生完全沒經驗，而在未來的戀愛計畫方面，6.8％的人不想談戀愛，表示「隨緣的」更高達76.38％，台灣青年面對愛情，態度呈草食化現象逐漸明顯。

調查更深入探究大學生的愛情問題，此部分以量表來呈現，數值以1到5分作為量尺，藉以評量愛情或相關議題的滿意度，數值越大表示越高或越強。

在大學生如何思考愛情的重要性部分，調查結果整體獲得3.41分，代表大學生認為愛情很重要，但滿意度偏低，僅獲2.78分，推斷起來應該與其努力程度（2.69分）與主動性（2.54分）不足有關。

近年來教育部大力推動情感教育，但大學生對於學校提供愛情教育或輔導的感受程度僅2.72分，且在求學過程中所接受的「感情生活教育」評價，只有2.24分，顯示感情生活教育基礎薄弱。

世新大學愛情教育與研究中心主任詹昭能表示，依照調查結果來看，仍有許多人在兩性關係中徬徨無依，台灣社會該強化的不是性別平等教育，而是人際相處之道，「從而引導大家把戀愛當一回事兒，至少要能像工作一樣認真」。

詹昭能認為，與其無限上綱性平教育，不如從加強感情生活教育與人際關係教育做起，教育部應檢討與改變「重性別平等教育、輕感情生活教育」的政策思維，引導大眾認真對待戀愛。

(中國時報)