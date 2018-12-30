基隆市中正區－火鍋 回味無窮

「NiceBay尼斯灣海洋景觀餐廳」推出的「萬惡漁夫鍋」，擁有黃金蟹、劍蝦、大明蝦等近10種海鮮（張穎齊攝）

友善列印
中國時報

位在基隆海科館「區域探索館」頂樓的「NiceBay尼斯灣海洋景觀餐廳」，擁有絕佳海景及海鮮美食，其中在地享譽盛名的「萬惡漁夫鍋」，更是市長林右昌與許多地方人士讚不絕口的經典海鮮火鍋料理，有整隻的螃蟹、透抽、明蝦等，滿滿一鍋讓人看了不禁直呼：「太罪惡了！根本是痛風鍋！」

萬惡漁夫鍋食材多元豐富，包括戰車蟹、黃金蟹、劍蝦、大明蝦、透抽等近10種海鮮，滿滿好料塞滿整個鍋子，鮮甜湯頭更讓人一口接一口，完全停不下來。

林右昌曾在冬天前往漁港拜票時，遠遠看到船家在碼頭用大鐵桶燉煮剛上岸的新鮮海味，喝下一碗滿是人情味的漁夫鍋料理，讓原本淋雨濕透的身體，頓時溫暖起來，認為這是基隆冬天最幸福、最溫暖人心的料理，上任後開始積極推動漁夫鍋。

市府今年更擴大與餐廳合作，結合八斗子漁港風光，推出「萬惡漁夫鍋」，呼籲只要想要幸福、溫暖感覺的人，都可以來基隆享用這鍋海鮮盛宴。

業者笑說，由於一整鍋滿滿海鮮，很多人都說「太營養了，吃了會痛風，太罪惡！」卻還是一口接一口，更擔心沒呼朋引伴來，會有罪惡感，因此命名為「萬惡漁夫鍋」。

地址：基隆市中正區北寧路367號海科館區域探索館頂樓

電話：（02）24690310

營業時間：上午11點半至晚間8點45分，周一公休

售價：萬惡漁夫海鮮鍋（大）899元、（小）499元

(中國時報)

活體海鮮 現點現切看得到

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。