基隆市中正區－火鍋 回味無窮

2018年12月30日 04:10 中國時報 張穎齊 ）

位在基隆海科館「區域探索館」頂樓的「NiceBay尼斯灣海洋景觀餐廳」，擁有絕佳海景及海鮮美食，其中在地享譽盛名的「萬惡漁夫鍋」，更是市長林右昌與許多地方人士讚不絕口的經典海鮮火鍋料理，有整隻的螃蟹、透抽、明蝦等，滿滿一鍋讓人看了不禁直呼：「太罪惡了！根本是痛風鍋！」

萬惡漁夫鍋食材多元豐富，包括戰車蟹、黃金蟹、劍蝦、大明蝦、透抽等近10種海鮮，滿滿好料塞滿整個鍋子，鮮甜湯頭更讓人一口接一口，完全停不下來。

林右昌曾在冬天前往漁港拜票時，遠遠看到船家在碼頭用大鐵桶燉煮剛上岸的新鮮海味，喝下一碗滿是人情味的漁夫鍋料理，讓原本淋雨濕透的身體，頓時溫暖起來，認為這是基隆冬天最幸福、最溫暖人心的料理，上任後開始積極推動漁夫鍋。

市府今年更擴大與餐廳合作，結合八斗子漁港風光，推出「萬惡漁夫鍋」，呼籲只要想要幸福、溫暖感覺的人，都可以來基隆享用這鍋海鮮盛宴。

業者笑說，由於一整鍋滿滿海鮮，很多人都說「太營養了，吃了會痛風，太罪惡！」卻還是一口接一口，更擔心沒呼朋引伴來，會有罪惡感，因此命名為「萬惡漁夫鍋」。

地址：基隆市中正區北寧路367號海科館區域探索館頂樓

電話：（02）24690310

營業時間：上午11點半至晚間8點45分，周一公休

售價：萬惡漁夫海鮮鍋（大）899元、（小）499元

(中國時報)