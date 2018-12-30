活體海鮮 現點現切看得到

2018年12月30日 04:10 中國時報 葉書宏 ）

新鮮看得到！新北市中和區「港口頂級鍋物」緊鄰南勢角捷運站，有別一般火鍋店以冷凍食材為主，店內主打「活體海鮮」搭配特製鮮甜湯頭，不用舟車勞頓在市區就可輕鬆享受新鮮海鮮，美國波士頓大龍蝦更是饕客們的最愛。

年僅21歲的店長黃勢文，創業前半年走遍半個台灣，品嘗好吃的火鍋料理，研發出獨門湯頭，以新鮮時蔬、雞腿、雞骨熬煮4小時而成，天天新鮮現煮，口味鮮甜回甘。

黃勢文說，蛤蜊、鮑魚、鱸魚都來自嘉義東石，羊肉、牛肉堅持不使用組合肉，選用澳洲、美國進口原肉且現點現切，雞肉、梅花豬則是台灣本地生產，所有肉品都是2天進貨1次，保證新鮮。

為讓消費者吃到最鮮甜的海鮮，避免海鮮煮得過久變硬，服務員還會指導客人如何控制火侯、時間，嘗到最棒的味道與口感。

店內火鍋種類多元，有台灣頂級雞腿鍋、嚴選雞肉薄片鍋、特級台灣梅花豬肉鍋、頂級特選羊肩肉鍋、獨享頂級龍蝦鍋、美國安格斯頂級無骨牛小排鍋、美國特級頂上沙朗鍋、美國精選雪花牛肉鍋、油花特選培根牛肉鍋等，滿足消費者不同喜愛，另外還有2人、4人、10人的套餐組合。

地址：新北市中和區和平街29之一號

電話：（02）29497070

營業時間：周一至周五上午11點半至下午2點、下午5點至晚間9點半；周六、日上午上午11點半至晚間9點半

售價：特級台灣梅花豬肉鍋318元、台灣頂級雞腿鍋388元、頂級特選羊肩肉鍋388元、頂級龍蝦鍋1088元

(中國時報)