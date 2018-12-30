冬季限定 海陸食材大口啖

大員皇冠假日酒店「彩豐樓」的4人家庭豪華版暖暖火鍋套餐，份量十足。（大員皇冠提供）

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中國時報

冬天冷風來襲，就是要吃暖呼呼的火鍋！台南大員皇冠假日酒店內2家餐廳，即日起至2019年2月28日分別推出多種冬天限定火鍋套餐。1樓「煉‧瓦日本特色餐廳」的龍馬軍雞鍋套餐，及2樓「彩豐樓」4人家庭豪華版暖暖火鍋套餐，全都精選海陸新鮮食材，搭配特製湯底，適合暖冬進補。

「煉‧瓦日本特色餐廳」的雙人火鍋套餐中，主廚特別推薦最具日本風味的龍馬軍雞鍋套餐。業者表示，龍馬是日本家喻戶曉的時代英雄，軍雞就是鬥雞，龍馬的出身地日本高知縣，江戶時代盛行鬥雞文化，敗陣的鬥雞就得面臨成為桌上佳餚的命運，而成就這一道「龍馬軍雞鍋套餐」。

獲選百家好店、兩岸10大名店的「彩豐樓」粵式中餐廳，香港名廚袁東海也推出4人家庭豪華版暖暖火鍋套餐，精選全台獨賣的油鱠石斑，再自由搭配主廚特製蔬菜番茄牛尾湯、香菜皮蛋湯、蘋果水梨湯、麻辣湯等4種湯底，隨餐還有廣島生蠔、鮮貝、明蝦、透抽、蛤蜊、美國安格斯雪花牛肉、特級松阪豬等配菜，海陸好料一整鍋。

地址：台南市安平區州平路289號

電話：（06）3911899轉6630（煉‧瓦）、轉6650（彩豐樓）

營業時間：上午11點半至下午2點半、下午5點半至晚間9點半

售價：煉‧瓦龍馬軍雞鍋套餐1800元、彩豐樓4人家庭豪華版暖暖火鍋套餐2888元，均需1天前預訂

(中國時報)

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