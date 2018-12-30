宏翻天 砂鍋魚頭最對味

2018年12月30日 04:10 中國時報 楊樹煌 ）

「砂鍋魚頭」是非常適合冬天享用的好料理，位於南投埔里市區的「宏翻天餐廳」，傳統獨家口味砂鍋魚頭，不僅是該店招牌，更是老闆廖崇宏最拿手的好菜，不少慕名前往品嘗的人，一試便成主顧，更是在地老饕最愛的美食之一。

從小在日月潭畔長大的廖崇宏，自幼就喜愛垂釣，潭中曲腰魚和大頭鏈魚是經常釣獲的魚，因見長輩隨手烹煮都成美味佳餚，耳濡目染下，自幼就練成一手烹煮砂鍋魚頭的好手藝。

當兵退伍後，因喜愛廚藝，先後在台中、台北川菜餐廳拜師習藝，除台菜料理，對北方菜更有獨到心得，日月潭中信大飯店等都是他服務過的餐廳，因此對烹煮日月潭最負盛名的大頭鰱魚頭、台菜東坡烤方、拔絲地瓜、金沙鹹蛋中捲、川菜麻辣水煮牛、辣炒椒鹽牛、宮保雞丁等都是他的拿手好菜。

廖崇宏婚後決定返鄉創業，選定埔里鎮中山路、北環路口開設炒翻天餐廳，經營16年，獨到手藝，又是平價消費，很快打響名號，經常高朋滿座；後因「炒翻天」商號被人註冊，只好把店名改為「宏翻天」，沒想到生意更好，每天預約電話不斷，經常供不應求。

地址：南投縣埔里鎮中山路二段200號

電話：（049）2421015、0931452681

營業時間：上午11點至下午2點、下午5點至晚間10點，周二公休

售價：招牌砂鍋魚頭600元

(中國時報)