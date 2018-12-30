新鮮鮭魚 釋放自然原味

田川日式料理的鮭魚石狩鍋，鮭魚等食材都是最新鮮的，原味自然釋放。（羅浚濱攝）

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中國時報
（羅浚濱）

一般人吃日本料理很少想到可以吃火鍋，在新竹市開業10年的「田川日式料理」，以味噌和柴魚2種湯底，加上原味食材做出新鮮味美，健康平價火鍋，讓老饕都讚不絕口。

田川日式料理店長潘又慈說，味噌湯底用2種不同風味的味噌調配，搭配魚骨跟蔬菜熬煮，再以洋蔥和蕃茄提味；柴魚湯底則用粗柴魚及昆布熬煮。2種湯頭味道都很濃郁，每口喝下都是鮮味滿分。

「吃火鍋就要吃原味！」潘又慈說，田川有養生百菇鍋、鮭魚石狩鍋、魚頭火鍋、牛肉火鍋、沙公火鍋等5種，分4人份小鍋和10人份大鍋，食材都非常新鮮，不必再用沙茶醬等沾醬食用，直接吃原味最棒。

田川的養生百菇鍋精選金針菇、香菇、鴻喜菇等各式鮮菇，搭配濃醇高湯，溫潤滑順，鮮菇甜味加倍，鮮美可口又健康。

潘又慈說，最受歡迎的是鮭魚石狩鍋，現殺鮭魚搭配味噌高湯，與蝦子、蛤蜊、雞肉、花枝、豆腐、金針菇及香菇等一起熬煮，食材原味自然釋放，另有一盤新鮮鮭魚片，放入鍋內汆燙一下即可食用，美味又滿足。

地址：新竹市北區湳雅街87號

電話：（03）5422234、5352234

營業時間：上午11點至下午2點、下午5點至晚間10點

售價：養生百菇鍋、魚頭火鍋450元（小）、580元（大）；鮭魚石狩鍋、牛肉火鍋480元（小）、620元（大）；沙公火鍋時價

(中國時報)

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