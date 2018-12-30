花蓮跨年 看F16戰機迎曙光

2018年12月30日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

元旦連假來花蓮不無聊，有「蜂蜜檸檬」跨世代合體演唱、眷村花海，還有每年不可錯過的新年迎曙光，今年同樣在七星潭演出，若想來點深度旅遊，還可選擇林管處舉辦的親子系列活動。

花蓮縣跨年活動「太平洋觀光節」預計邀請以「愛江山更愛美人」爆紅的北市長候選人吳蕚洋，與原唱歌手李麗芬合體演出，被譽為蜂蜜檸檬跨世代合體。

介壽新村花海迎賓

花蓮特有的戰機迎曙光，雖然原本預定現身的空勤黑鷹直升機臨時取消，但還有固定班底的空軍第五作戰混合聯隊F-16戰機擔綱衝場，元旦清晨6時30分，將由5架尾翼繪有阿美族神話太陽神「馬拉道」圖騰的F-16戰機升空，以大雁隊型編隊從太平洋衝過月牙灣海灘，讓遊客感受戰機衝向日出震撼美景。

花蓮警分局指出，為避免迎曙光爆量車潮導致交通癱瘓，提醒民眾今年在空軍401聯隊營區正門口、花蓮酒廠旁等2處空地充當臨時停車場，可容納1800部車輛，步行約1公里可抵會場。

今年花蓮市公所花海地點轉戰在二戰後安置洪水災民、空軍家眷的介壽新村，可容納百戶人家的建築體目前仍有30多戶居住，公所連日趕工在社區花園內種下2萬5000株花草。

市長魏嘉賢說，目前已種下包括四季秋海棠、一串紅、聖誕紅、麗格海棠、薰衣草、萬壽菊等，搭配灌木、扶桑花與綠籬，這批花草元旦連假就看得到，過年後再來還會更盛開。

花管處辦知性之旅

花蓮林管處也為元旦連假推出親子知性活動，包括池南國家森林遊樂區今天舉辦「季節限令野生好蔬食」，明後天還有竹風鈴、竹片祈福卡手作；瑞穗生態教育館連假期間正常營運，除常設展外，也搭配森川里海環境教育遊戲；大農大富平地森林園區生命寶樹彩繪更新活動及園區體驗活動，都是有教育性質的深度行程。

(中國時報)