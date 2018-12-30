募在地志工 海岸巡護隊成軍

2018年12月30日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長鄭文燦29日在新屋農博基地，為新成立的11隊海岸巡護隊授旗，展現市府保護海岸決心，他也為高齡86歲最年長志工彭秀才穿上巡護背心，象徵榮譽、責任與傳承。海岸巡護隊未來將負責海岸環境維護、汙染通報及油汙應變，共同守護桃園美麗的海岸線。

8旬志工也熱血

鄭文燦表示，桃園市海岸線長達46公里，蘊藏豐富生態、自然及人文景觀，包括許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬等，都需要加強巡護。最讓民眾詬病的海岸垃圾問題，絕大部分是被海浪沖上岸，很難完全清除；今年成立「海岸管理工程處」，專責生態保育和海岸環境維護，光靠政府力量並不夠，需要在地志工幫忙，桃園市創全國之先，招募成立海岸巡護隊，善用民間力量共同維護桃園海岸。

防海岸堆積垃圾

桃園海岸巡護隊共有11隊，志工人數347人，較安全的海岸由巡護隊認養維護，較危險的海岸仍由海管處委託專業人力維護。環保局長沈志修表示，海岸巡護隊將與水環境巡守隊、環保艦隊合作，河川環境由水環境巡守隊負責，海岸環境由海岸巡護隊負責，海漂垃圾交給環保艦隊負責，分工合作發揮加乘效果，讓桃河川、海洋都受到最完善保護。

海管處也說，明年將籌組成立環保潛水隊，將召集有志人士進行潛水訓練，取得潛水證照，預計於世界海洋日成軍，投入海洋垃圾減量行列，宣誓保護海洋的決心。

(中國時報)