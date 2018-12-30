台中元旦升旗 送國旗毛巾

2018年12月30日 04:10 中國時報 陳世宗 、 沈揮勝 ／綜合報導 ／綜合報導

「迎接2019年元旦！」台中市政府特準備3000份國旗運動毛巾，以國旗與台中著名景點翦影設計，印製台中中英文字樣結合城市意象與活力，當天免費發送，數量有限、送完為止。南投日管處、魚池鄉公所等單位合辦，元旦凌晨4點30分起引領遊客登高健行，在第2亭廣場迎接2019年。

啦啦隊樂儀隊演出

台中市為迎接2019年，將於元旦上午7時至9時在台灣大道府前廣場舉行升旗典禮。今年活動有別以往不搭設舞台，將由獲得全國啦啦隊表演雙料冠軍的仁美國小啦啦隊帶來表演並領唱國歌；市長盧秀燕與市府團隊及市民站在一起唱國歌；皇家舞蹈團、台中女中樂儀隊等朝氣演出。

民政局說，這次市府特以國旗元素、台中著名景點翦影為設計主軸，特製限量款國旗運動毛巾，具有收藏價值。日前訊息公布後，許多民眾打電話到市府詢問索取方式；因國旗運動毛巾限量3000份，當天上午免費發送，提醒提早到場排隊送完為止。

捐發票可換摸彩券

南投日管處、魚池鄉公所與大日月潭觀光產業發展協會合辦元旦活動，清晨4點30分，從登山步道口健行約1.9公里，5點多抵達標高820公尺的曙光廣場，欣賞Bruce樂團輕鬆溫暖的組曲、在地鹿篙社區活力太鼓秀，提供遊客們迎曙光外的視聽享受。

另有「捐發票抽好禮」摸彩，讓健行結合公益，募集發票捐贈創世基金會，關懷植物人。凡在活動現場捐贈5張發票，即可獲1張摸彩券，有機會將好禮帶回家，歡喜迎接2019年。

(中國時報)