黃偉哲邀選戰對手 一起跨年

台南市長黃偉哲跨年晚會將不上台倒數。（曹婷婷攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

今年台南跨年晚會循例在高鐵台南站前廣場登場，台南市長黃偉哲將不上台以免打斷市民興致，選擇站在台下陪大家倒數，另也邀5位市長候選人一起跨年，「選舉結束了，期待大家不分黨派，一起為台南未來打拚。」

高思博婉拒出席

每年縣市政府舉辦跨年晚會，晚會高潮倒數時刻通常由縣市長上台致詞後，大喊5、4、3、2、1迎接新年，黃偉哲將首度以市長身分與市民跨年，但他直言，跨年晚會應該沒人想聽縣市長致辭，為了讓市民朋友盡興，他將不上台倒數，但仍會挑適當時段偕市府團隊上台祝市民新年快樂。

黃偉哲雖不上台倒數，但邀請本屆市長選戰中5位競爭對手高思博、陳永和、林義豐、許忠信、蘇煥智一起參加跨年晚會。黃偉哲說，選舉是一時的，揮別2018迎向2019，未來希望大家不分黨派，一起為台南未來打拚。已婉拒出席的高思博說，31日晚間與前總統馬英九在安平有一場歲末圍爐，「真的不是不捧場」。

跨年晚會接地氣

台南跨年特色為「跨年三部曲」，從31日傍晚北門送夕陽、台南跨年晚會、2019年元旦二寮迎曙光，這也是黃偉哲首度挑戰跨年三部曲，他說，感覺起來這行程好像「很硬」，但因為剛打完市長大選，這樣的節奏應該沒有難度，但接下來應該會找時間多休息，儲備體力。

今年台南跨年晚會有濃濃台南味，除了邀請最台南味的金曲台語歌王謝銘祐及在地饒舌歌手大支，倒數主題「每個市民都可以是大明星」，邀請在各領域為夢想耕耘的市民上台倒數，包括青創世代、新農人、台南之光、新住民代表等，希望讓更多人看到台南特色，「越在地越國際」是台南未來舉辦跨年晚會的方向。

(中國時報)

台中元旦升旗 送國旗毛巾 世界第3毒 綠島僧帽水母爆量

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。