黃偉哲邀選戰對手 一起跨年

2018年12月30日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

今年台南跨年晚會循例在高鐵台南站前廣場登場，台南市長黃偉哲將不上台以免打斷市民興致，選擇站在台下陪大家倒數，另也邀5位市長候選人一起跨年，「選舉結束了，期待大家不分黨派，一起為台南未來打拚。」

高思博婉拒出席

每年縣市政府舉辦跨年晚會，晚會高潮倒數時刻通常由縣市長上台致詞後，大喊5、4、3、2、1迎接新年，黃偉哲將首度以市長身分與市民跨年，但他直言，跨年晚會應該沒人想聽縣市長致辭，為了讓市民朋友盡興，他將不上台倒數，但仍會挑適當時段偕市府團隊上台祝市民新年快樂。

黃偉哲雖不上台倒數，但邀請本屆市長選戰中5位競爭對手高思博、陳永和、林義豐、許忠信、蘇煥智一起參加跨年晚會。黃偉哲說，選舉是一時的，揮別2018迎向2019，未來希望大家不分黨派，一起為台南未來打拚。已婉拒出席的高思博說，31日晚間與前總統馬英九在安平有一場歲末圍爐，「真的不是不捧場」。

跨年晚會接地氣

台南跨年特色為「跨年三部曲」，從31日傍晚北門送夕陽、台南跨年晚會、2019年元旦二寮迎曙光，這也是黃偉哲首度挑戰跨年三部曲，他說，感覺起來這行程好像「很硬」，但因為剛打完市長大選，這樣的節奏應該沒有難度，但接下來應該會找時間多休息，儲備體力。

今年台南跨年晚會有濃濃台南味，除了邀請最台南味的金曲台語歌王謝銘祐及在地饒舌歌手大支，倒數主題「每個市民都可以是大明星」，邀請在各領域為夢想耕耘的市民上台倒數，包括青創世代、新農人、台南之光、新住民代表等，希望讓更多人看到台南特色，「越在地越國際」是台南未來舉辦跨年晚會的方向。

(中國時報)